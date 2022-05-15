أنغام تجري عملية جراحية في يدها.. وتعود لمنزلها بعد ساعات

أجرت الفنانة أنغام قبل قليل عملية جراحية في يدها وكتفها في أحد المستشفيات بالقاهرة، صاحبتها فيها مديرة أعمالها راندا رياض وابنها عمر.

أنغام في حالة صحية جيدة

وعلمت «الوطن» أن حالة أنغام جيدة للغاية، وأنها تتحسن، ومن المقرر أن تخرج من المستشفى بعد ساعات إلى منزلها بالقاهرة.

أنغام أحيت حفل فى الكويت يوم الخميس

أنغام كانت قد أحيت يوم الخميس الماضي حفلا غنائيا كبيرا في دولة الكويت رفقة الفنان اليمني فؤاد عبد الواحد، وقدمت في الحفل لأول مرة أغنيتين لايف، وهما «أنا مش ضعيفة» تتر مسلسل فاتن أمل حربي، و«لوحة باهتة».

أغنية لوحة باهتة التي قدمتها أنغام على المسرح لأول مرة هي من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر عاشور وتوزيع طارق مدكور، ويقول مطلعها:

عارف إحنا طول فراقنا زي إيه

زي لوحة باهتة لونها مايترسمش

زي سطر في صفحة متشخبط عليه

مهما تقرأ فيه تلاقيه مابيتفهمش

زي طفلين وقت لما بيغلطوا

بتلاقيهم خافوا يومها وعيطو

زي حرفين مشبوكين واتفرطوا

زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش