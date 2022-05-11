كلمات أغنية لوحة باهتة لـ«أنغام».. تقترب من ربع مليون مشاهدة

يتطلع قطاع كبير من عاشقي الغناء في مصر، لمعرفة كلمات أغنية لوحة باهتة للفنانة أنغام، والتي طرحتها، أمس الثلاثاء، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إذ تقترب من ربع مليون مُشاهدة حتى الآن.

كلمات أغنية لوحة باهتة لـ«أنغام»، تحمل توقيع الشاعر نادر عبد الله، وهي من ألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وجيتار مصطفى أصلان وأحمد رجب.

كلمات أغنية لوحة باهتة لـ «أنغام»

عارف إحنا طول فراقنا زي إيه

زي لوحة باهتة لونها مايترسمش

زي سطر في صفحة متشخبط عليه

مهما تقرأ فيه تلاقيه مابيتفهمش

زي طفلين وقت لما بيغلطوا

بتلاقيهم خافوا يومها وعيطوا

زي حرفين مشبوكين واتفرطوا

زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش

كنت عمري ياللي مقصود بالكلام

كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش

هو بالليل ينفع إن العين تنام

إلا لو لو يحضنها ويغطيها رمش

ليه وافقنا وسيبنا بعض إزاي كمان

واتفارقنا قال عشان مابنتفاهمش

عننا ما كنا اتفاهمنا من زمان

بس من اللي بينا كنا مانتحرمش

كنت عمري ياللي مقصود بالكلام

كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش

هو بالليل ينفع إن العين تنام

إلا لو لو يحضنها ويغطيها رمش

أنغام تُحيي حفلًا غنائيًا في الكويت غدًا

وفي سياق متصل، تستعد المطربة أنغام لإحياء حفلٍ غنائي ضخم في دولة الكويت غدًا الخميس، ضمن الاحتفالات بعيد الفطر المُبارك، إذ روجت لهذا الحفل على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بقولها: «في انتظاركم يوم 12-5 في حفل عيد الفطر في الكويت الحبيبة.. واكتبولي في الكومنتات تحبوا تسمعوا إيه».