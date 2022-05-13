أنغام تشعل حفل الكويت بأغنيات جديدة لأول مرة «فيديو وصور»

أشعلت الفنانة أنغام، أجواء دولة الكويت في حفلها الغنائي الكبير الذي أقيم منذ ساعات تحت عنوان «ليلة عمر»، صعدت أنغام لمسرح الحفل على نغمات أغنيتها الشهيرة نفضل نرقص.

أكملت أنغام وصلتها الغنائية بتقديم أغنيات «حالة خاصة جدا، وأساميك الكتيرة، وبتحبها ولا»، وعدد من أغنياتها الخليجية التي قدمتها طيلة مشوارها الفني الطويل.

أنغام تشدو في حفل الكويت

وقامت أنغام بأداء أغنية «أنا مش ضعيفة» تتر مسلسل فاتن أمل حربي الذي عرض في شهر رمضان من بطولة الفنانة نيللي كريم لأول مرة بشكل حي على المسرح في الكويت ثم أكملت الوصلة بتقديم أغنية لوحة باهتة بعد يومين من طرحها بشكل رسمي عبر المنصات الإلكترونية والسمعية.

رافقت أنغام في حفلها مديرة أعمالها راندا رياض في ظهور جديد بعد انفصالها عن زوجها الفنان محمد الشرنوبي.

أغنية أنا مش ضعيفة من كلمات الدكتور مدحت العدل وألحان أحمد العدل، أما أغنية لوحة باهتة التي قدمتها أنغام على المسرح لأول مرة هي من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر عاشور وتوزيع طارق مدكور ويقول مطلعها:

عارف إحنا طول فراقنا زي إيه

زي لوحة باهتة لونها مايترسمش

زي سطر في صفحة متشخبط عليه

مهما تقرأ فيه تلاقيه مابيتفهمش

زي طفلين وقت لما بيغلطوا

بتلاقيهم خافوا يومها وعيطو

زي حرفين مشبوكين واتفرطوا

زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش

أنغام تشارك بصوتها في مسلسل الاختيار 3

أنغام كانت قد اختتمت بصوتها حلقات مسلسل الاختيار 3 الذي عرض خلال شهر رمضان حيث قامت بأداء النشيد الوطني بلادي بلادي من جديد مع الموسيقار هاني فرحات، وتم تقديمها في الحلقة الأخيرة من المسلسل تحت عنوان صوت مصر.

أنغام من المقرر أن تحيي خلال الفترة المقبلة عددا كبيرا من الحفلات ما بين مصر والمملكة العربية السعودية.