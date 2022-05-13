أنغام تحقق أول مليون مشاهدة بـ أغنية لوحة باهتة

حققت المطربة أنغام مليون مشاهدة في يومين من طرحها أغنيتها الجديدة «لوحة باهتة».

أغنية لوحة باهتة، كلمات الشاعر نادر عبد الله، وهي من ألحان تامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وجيتار مصطفى أصلان وأحمد رجب.

كلمات أغنية لوحة باهتة:

عارف إحنا طول فراقنا زي إيه

زي لوحة باهتة لونها مايترسمش

زي سطر في صفحة متشخبط عليه

مهما تقرأ فيه تلاقيه مابيتفهمش

زي طفلين وقت لما بيغلطوا

بتلاقيهم خافوا يومها وعيطوا

زي حرفين مشبوكين واتفرطوا

زي طرفين مقطوعين مابنتلضمش

كنت عمري ياللي مقصود بالكلام

كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش

هو بالليل ينفع إن العين تنام

إلا لو لو يحضنها ويغطيها رمش

ليه وافقنا وسيبنا بعض إزاي كمان

واتفارقنا قال عشان مابنتفاهمش

عننا ما كنا اتفاهمنا من زمان

بس من اللي بينا كنا مانتحرمش

كنت عمري ياللي مقصود بالكلام

كنت ضهري ونفسي ضهري مايتقطمش

هو بالليل ينفع إن العين تنام

إلا لو لو يحضنها ويغطيها رمش

حفل أنغام في الكويت

وتألقت أنغام أمس في حفل غنائي بدولة الكويت رفع شعار كامل العدد، وتغنت أنغام خلال الحفل لأول مرة بأغنية تتر مسلسل «فاتن أمل حربي» والذي حقق أعلى نسب مشاهدات في شهر رمضان 2022، كما تغنت لأول مرة بأغنيتها الجديدة «لوحة باهتة».

أنغام تشدو بالنشيد الوطني

كانت أنغام شاركت في السباق الرمضاني لعام 2022 بغنائها للنشيد الوطني في إحدى حلقات مسلسل الاختيار الجزء الثالث، وأعربت أنغام عن سعادتها بالمشاركة إذ نشرت عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: «شكرًا يا بلدي على هذا الشرف والتكريم وهذا الوسام.. لو قدر الله أن يكون النشيد الوطني آخر ما أُغني لن يكون لي اختيار أفضل وأكرم.. شكرًا جزيلًا ورحم الله شهداء مصر وأسكنهم فسيح جناته».