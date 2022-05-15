تخلد للراحة في منزلها.. أنغام تبدأ علاجا طبيعيا على كتفها بعد 6 أسابيع

أجرت مساء أمس الفنانة أنغام عمليتين جراحيتين في معصم يدها وكتفها، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، بعد عودتها من دولة الكويت عقب أحيائها حفلا غنائيا كبيرا هناك.

أنغام في راحة لمدة 6 أسابيع

وكشف مصدر طبي لـ«الوطن» أن أنغام ستذهب لمنزلها بعد ساعات قليلة من نجاح عمليتها، لكنها ستلزم البيت لمدة 6 أسابيع للراحة، وسيكون عليها في تلك الفترة أن تعلق يدها وكتفها، بخاصة أنها أجرت عملية تسليك لأحد شرايين يدها.

وأشار المصدر إلى أن أنغام ستجري علاجا طبيعيا على يدها عقب انتهاء الأسابيع الست، حتى تعود لصحتها كاملة.

ألم أنغام يصاحبها منذ عدة سنوات

يذكر أن ألم أنغام الذي شعرت به قبل إجراء العملية هو ألم قديم، كان يصاحبها منذ سنوات، وأنها اتخذت قرار إجراء العملية منذ فترة حتى تتخلص منه.

وطمأنت أنغام جمهورها، مؤكدة أنها بحالة طيبة وتطلب منهم الدعاء لها ولكل المرضى، بحسب ما أعلنته راندا رياض مديرة أعمالها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، كما نشرت راندا صوره لأنغام من داخل المستشفى، وعلقت قائلة: «ألف مليون سلامة عليكي ياست الستات، ربنا يقومك بالسلامة يا أحلى نونو في الدنيا».