مديرة أعمال أنغام تكشف لـ«الوطن» تفاصيل إجرائها عمليتين جراحيتين

كشفت راندا رياض مديرة أعمال أنغام، أن النجمة أجرت قبل قليل جراحتين دقيقتين في الكتف واليد، بعد نقلها إلى المستشفى إثر آلام شديدة، تفاقمت بعد سنوات من الإصابات المتعددة ومشاكل كبيرة بأوتار الكتف، وكانت تسبب لها آلام طوال السنوات الماضية، لكنها وصلت إلى مرحلة لا تستطيع تحملها.

وقررت أنغام، بحسب تصريحات راندا لـ«الوطن»، إجراء جراحة عاجلة مع الجراح المصري العالمي دكتور هاني الطير، كما أجرت جراحة في رسخ اليد بسبب مشاكل ضخمة في أوتار اليد، وهي الآن بصحة جيدة بعد إفاقتها من التخدير الكلي، وستمر بفترة نقاهة تستمر لمدة ستة أسابيع، تضطر فيها إلى وضع ساعدها اليمنى على حامل بالتوازي مع العلاج الطبيعي.

وطمأنت أنغام جمهورها، مؤكدة أنها بحالة طيبة وتطلب منهم الدعاء لها ولكل المرضى، بحسب ما أعلنته راندا رياض مديرة أعمالها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، كما نشرت راندا صوره لأنغام من داخل المستشفى، وعلقت قائلة: «ألف مليون سلامة عليكي ياست الستات، ربنا يقومك بالسلامة يا أحلى نونو في الدنيا».