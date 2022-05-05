جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022.. اعرف المحظور

انطلق العدد التنازلي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، ويبحث الكثير من أولياء الأمور عبر مؤشر البحث جوجل عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022، بمحافظتي القاهرة والجيزة، التي تبدأ الأسبوع المقبل وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

وأكّدت المديريات التعليمية أنَّ امتحانات الصف السادس الابتدائي سيتمّ عقدها ورقيًا في المدارس وسط الإجراءات الاحترازية الوقائية لحماية الطلاب والمشاركين في الامتحانات من فيروس كورونا المستجد.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

- يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف وامتحان التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو المقبل امتحان مادة الرياضيات والدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف.

- يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل امتحان مادة اللغة الأجنبية والعلوم لمدة ساعة ونصف.

موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة القاهرة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة القاهرة، مشيرة إلى أنَّه سيتمّ عقد امتحانات الصفين الخامس والسادس الابتدائي وما يعادلها يوم السبت 14 مايو إلى الأربعاء 18 مايو.

وشددت المديريات التعليمية علي جميع المدارس باتخاذ كل الإجراءات لعقد الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وحظر استخدام التليفون المحمول لجميع العاملين والطلاب، وعدم السماح بقراءة الصحف والمجالات، وحظر التدخين نهائيا داخل اللجان الامتحانية.

كما أكّدت المديريات التعليمية، علي المدارس تجنب إثارة المشاكل في أثناء الامتحان وإخطار الإدارة التعليمية في حالة حدوث أي مشكلة، وتشكيل لجنة إشرافية علي سير الامتحانات وأعمال التصحيح لعدم حدوث ما يعكر صفو الامتحانات، وحظر تجوال عمال الخدمات.

وقال أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم في الجيزة، إنَّ جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني يعقد يوم ويوم حتى يتثنى للطلاب مراجعة المقرر الدراسي بشكل جيد، موضحاً لـ«الوطن»، أنَّ المديرية طبعت جميع الامتحانات بعد التأكّد من مطابقتها للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

محظورات امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2022

- غير مسموح للطالب بدخول اللجنة الامتحانية بالكتاب المدرسي.

- غير مسموح للطالب بدخول الامتحان بأي مذكرات خارجية.

- غير مسموح باصطحاب الهاتف المحمول في اللجنة الامتحانية.

- ممنوع تبادل الأدوات المدرسية أثناء اللجنة الامتحانية لتجنب الإصابة بكورونا.

بدوره، أكّد محمد عبدالتواب مدير مديرية التربية والتعليم في بني سويف، لـ«الوطن»، أنَّه تمّ التنبيه على جميع المدارس بضرورة تفتيش الطلاب بشكل جيد للتأكّد من عدم مصاحبتهم لأي هواتف محمولة أو أجهزة اتصال إلكتروني للجنة الامتحانية.