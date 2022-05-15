بعد قرار «التجارة».. انتهاء مدة حظر تصدير 8 سلع غذائية مهمة خلال شهر

من المقرر أن تنتهي الفترة الزمنية الخاصة بحظر تصدير نحو 8 سلع غذائية خلال شهر تقريبا، وهو القرار الذي جاء عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، واتجاه الحكومات إلى الحفاظ على توافر المنتجات محليا منعا لنقص المعروض وزيادة الأسعار.

قرار التجارة يهدف إلى توفير احتياجات المواطنين

وفي 13 مارس الماضي دخل قرار وزيرة التجارة نيفين جامع، بشأن حظر تصدير بعض السلع الغذائية الأساسية، حيز التنفيذ، وتضمنت تلك السلع العدس، والمكرونة، والقمح، والدقيق، والفول، بجانب الزيوت والذرة والفريك.

وجاء القرار بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وهو القرار الذي جاء قبل دخول شهر رمضان، والذي يشهد ارتفاعا في معدلات الاستهلاك.

دراسة الأسواق لتحديد مد فترة حظر التصدير من عدمه

وقال مصدر بوزارة التجارة لـ«الوطن» إن المدة الرسمية لقرار حظر التصدير تنتهي بشكل رسمي يوم 13 يونيو المقبل، لكنه رفض الإفصاح عن إمكانية قيام الوزارة بمد المهلة لأشهر إضافية، موضحا أنه سيتم دراسة موقف الأسواق محليا وعالميا في حينها واتخاذ القرار وفقا للمعطيات.

وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت قرار الحظر في ظل اتجاه العديد من الدول لوضع قيود على منتجاتها، لتوفيرها أمام المستهلكين بالسوق المحلية، ولم يقتصر قرار وزارة التجارة على السلع الغذائية فحسب، حيث أصدرت الوزيرة قرارا آخر في آخر مارس الماضي، تضمن حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت لمدة 6 أشهر.

وشملت قائمة المحظورات كلا من النحاس، والرصاص، وخردة الحديد، وخردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية، بالإضافة إلى خردة وفضلات السبائك الناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب وخردة وفضلات الألومنيوم والمخلفات الصلبة الناتجة عن عمليات الجلفنة، وجاء هذا القرار وقتها بناءً على الطلبات المقدمة من غرفة الصناعات الهندسية وغرفة الصناعات المعدنية نتيجة تضرر العديد من الشركات من عدم توافر خردة وخامات بعض أصناف المعادن وارتفاع أسعارها محلياً.