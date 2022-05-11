«التموين»: استقرار صرف حصص المواطنين من السلع دون شكاوى

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام حركة صرف المقررات والحصص التموينية للمواطنين حاملي بطاقات الدعم الذكية، وذلك من إجمالي 40 ألف منفذ بقال تمويني منتشر على مستوى الجمهورية، ونحو 6700 منفذ مشروع جميعتي لخدمة 64 مليون مواطن مستحقون للدعم السلعي شهريا مدرجين على 23 مليون بطاقة تموين.

استقرار في صرف مقررات التموين في المحافظات

وقالت مصادر في وزارة التموين، لـ«الوطن»، إنه لا يوجد شكوى على الإطلاق من صرف مستحقات المواطنين من السلع على بطاقة التموين، موضحا أن جميع المواطنين ممن قاموا بالصرف حتى الأن حصلوا على الحصص التموينية الخاصة ببطاقتهم، إذا تختلف حصة بطاقة التموين عن بطاقة أخرى وذلك بناء على عدد الأفراد المقيدين على كل بطاقة.

ضخ 3 آلاف طن زيت يوميا

وأكدت المصادر، أنه لا يوجد أي نقص في سلعة الزيت كما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن الموضوع يتلخص في قرار وزارة التموين بتعديل وزن زجاجة الزيت فقط، الأمر الذي أدى إلى سحب زجاجات الزيت التي تزن 1 لتر من المنافذ من أجل إعادة تعبئتها في زجاجات أخرى بالوزن الجديد والمحدد بوزن 800 مللي بسعر 23 جنيه على بطاقة التموين، مضيفة أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم يوميا بضخ 3 آلاف طن زيت لمخازن الجملة التابعة لها من أجل صرف الزيت لمنافذ البقالين وتوفيره للمواطنين مستحقي الدعم التمويني.

وتستمر منافذ بقالي التموين في صرف المقررات التموينية لشهر مايو 2022 لأي مواطن يحمل بطاقة تموين حتى نهاية الشهر الجاري على مدار اليوم، وتحديدا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.