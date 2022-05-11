أمين السلع الغذائية: أغلب المنتجات ارتفعت بنسبة 20%.. «عشان مستوردة»

قال أحمد إسماعيل، الأمين العام لرابطة تجار السلع الغذائية، إن أسعار المنتجات ارتفعت بنسبة 20% لأن أغلب المنتجات مستوردة، مبينا أنه يوجد تجار يعملون على الأسعار القديمة حتى الآن ولديهم احتياطي كبير في المخازن، نافيا تخزين المواطنين في الوقت الحالي للسلع رغم أن هذا كان يحدث في بدايات أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

سبب ارتفاع الأسعار

بدوره، أوضح اللواء نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن أسعار السيارات ارتفعت في عام 2019 بسبب أزمة فيروس كورونا ثم تعدل المصانع العالمية في العالم وبعدها قلة الشرائح الإلكترونية، ومؤخرا أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا أن شركات السيارات في مصر لم تطلب زيادة أو دعما في هذه الفترات ولكن الأسعار ارتفعت بشكل عام.

تأثير قرار منع اعتماد الدولار

وأكد نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر كان بها طريقتان للاستيراد سواء عن طريق موزع أو طريق مستورد، ولكن بعدها تم تغيير الأمر وفتحت أبواب استيراد السيارات الكهربائية، لافتا إلى أن الدولة لها الحق في اتخاذ القرار لكن دفع المورد المال بشكل مباشر بالدولار أصبح صعبا على المستوردين، متابعا: «قرار منع اعتماد الدولار للمستوردين لو الدولة مش عارفة مصدر الدولار هو اللي ماسك سعر الدولار أنه ميغلاش أكتر من كده».