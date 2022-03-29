طوكيو تحظر تصدير السلع الفاخرة إلى روسيا اعتبارا من أبريل المقبل

حظرت السلطات في اليابان، تصدير السلع الفاخرة إلى روسيا اعتبارا من 5 أبريل المقبل، فيما أعلنت وزارة «الخارجية الفرنسية» أن الرئيس إيمانويل ماكرون بصدد الاتصال مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، وأشارت المتحدثة باسم الوزارة الفرنسية آن كلير لوجاندر، في حديث لقناة «بي إف إم» الفرنسية، إلى أن «باريس» تعتزم إبقاء هذه القناة للاتصال مفتوحة.

ماكرون يخطط لمناقشة تفاصيل عملية إجلاء مدنيين من «ماريوبول» مع بوتين

وأضافت لوجاندر، أن ماكرون يخطط لمناقشة تفاصيل العملية الإنسانية المزمعة لإجلاء المدنيين من مدينة «ماريوبول» الأوكرانية المحاصرة مع بوتين.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في فيديو، إن إيطاليا مستعدة لأن تصبح أحد ضامني الأمن لـ بلاده، مشيرًا إلى إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

وسيخاطب زيلينسكي برلمانات عدد من الدول الشريكة لـ بلاده هذا الأسبوع، بهدف دعوتها لتزويد «كييف» بالأسلحة لحمايتها من المعتدي.

بدورها، أعلنت زعيمة حزب «خادم الشعب» الأوكراني، أولينا شولياك، أن مجموعة من نواب حزبها رفعوا لـ البرلمان الأوكراني «الرادا» مشروع قانون لحظر الأحزاب الموالية لـ «موسكو».

«بيسكوف»: «موسكو» لا تنوي تزويد أوروبا بالغاز الطبيعي مجانا

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، دميتري بيسكوف، في حديث لمحطة «بي بي إس» الأمريكية إن «موسكو» لا تنوي ممارسة العمل الخيري وتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي مجانا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وجاءت تصريحات «بيسكوف»، تعليقا على إعلان دول «الاتحاد الأوروبي» أنها لن تدفع قيمة الغاز الروسي المستورد بـ العملية الروسية «الروبل».

وأضاف المتحدث باسم «الكرملين»، أن بلاده لا تستهدف منازل المدنيين أو الشقق السكنية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن «موسكو» لا تعترف بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب

وأشار بيسكوف، إلى أن «موسكو»، لن تستخدم السلاح النووي إلا اذا تعرضت الدولة لتهديد وجودي وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين»، أن تعليقات الرئيس الأمريكي، جو بايدن بخصوص بقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السلطة مثيرة للقلق وإهانة شخصية.

وتابع بيسكوف قائلا، إن حلف شمال الأطلسي «الناتو» هو آلة مواجهة.

وفي وقت سباق، اشتكى بايدن من سوء تفسير تصريحاته في الأيام الأخيرة، وقال الرئيس الأمريكي، ردا على سؤال لـ شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي في «البيت الأبيض» عن تصريحاته حول الجيش الأمريكي وأوكرانيا والأسلحة الكيميائية وتغيير السلطة في روسيا، إن تفسيرات التصريحات الثلاثة غير دقيقة.

«أوكرانيا»: إسقاط 8 مقاتلات روسية خلال يوم واحد

ميدانيا، أعلن الجيش الأوكراني، إسقاط 8 مقاتلات روسية و3 مروحيات و7 طائرات مسيرة خلال يوم واحد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ودمر الأوكرانيون، 12 دبابة و10 مركبات قتال مشاة و3 مركبات روسية، أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأسفر هجوم صاروخي روسي على «ليوبوتين» في منطقة «خاركيف»، عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين.