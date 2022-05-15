«واحد تاني» و«العنكبوت» و«زومبي» في صدارة إيرادات السينما

استطاع الفنان أحمد حلمي أن يتصدّر المركز الأول بإيرادات الأفلام المعروضة بدور العرض حالياً، وحصد فيلمه «واحد تاني» ما يقرب من مليون و108 آلاف جنيه، أمس بدور العرض، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

قصة فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي

وتدور قصة فيلم أحمد حلمي في إطار كوميدي تشويقي، حول فكرة البحث عن الشغف في حياة الإنسان، ويشارك في بطولة العمل كلا من روبي، ونسرين أمين، وعمرو عبدالجليل، وسيد رجب، وأحمد مالك، ونور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

فيلم «العنكبوت» في المرتبة الثانية

بينما فيلم «العنكبوت» في المرتبة الثانية، والعمل من بطولة أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفي وزكي فطين عبدالوهاب، وإخراج أحمد نادر جلال، وحقق أمس 514 ألف جنيه، ويدور العمل في إطار تشويقي أكشن، ويعتبر العمل الأول الذي يجمع بين أحمد السقا ومنى زكي بعد سنوات عديدة.

فيلم «زومبي» في المرتبة الثالثة

وحقق فيلم «زومبي» نحو 208 آلاف جنيه أمس بدور العرض، والفيلم من بطولة على ربيع، وعدد من أبطال مسرح مصر، وحقق العمل نجاحاً على مدار أيام عيد الفطر المبارك متصدراً المركز الثالث.

وقال على ربيع في تصريحات تلفزيونية بشأن فيلم زومبي، إنَّ كواليس التصوير كانت رائعة وسط جو عائلي، مشيرًا إلى أنَّ يعرف أن الأطفال تحب الأعمال الخاصة به لذا حرص على تقديم محتوى مناسب للأطفال.

وأشار على ربيع إلى أنَّ المكياج يستغرق وقتًا طويلًا في تحضيره، إذ أن العمل يدور في إطار تشويقي كوميدي اجتماعي.