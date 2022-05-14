«واحد تاني» و«زومبي» يتصدران قائمة «TOP 5» لأكثر الأفلام حضورا بالسعودية

نجح فيلم «واحد تاني» بطولة الفنان أحمد حلمي في تصدّر شباك الإيرادات في المملكة العربية السعودية، منذ فترة عرضه في بداية موسم عيد الفطر السينمائي، وجاء ذلك تزامنا مع تصدره قائمة الإيرادات المصرية، إذ قاربت إيرادات الفيلم من تجاوز الـ40 مليون جنيه على مدار 14 يومًا في دور العرض السينمائي، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

40 مليون جنيه إيرادات «واحد تاني» بالسعودية خلال أسبوعين

وجاء فيلم «زومبي» بطولة علي ربيع وعدد من أبطال مسرح مصر، بالمركز الثاني في قائمة الـ«TOP 5» لأكثر الأفلام حضورًا خلال الأسبوع الماضي في السينمات السعودية، وذلك وفقا للتقرير الذي نشره الحساب الرسمي لـ «السينما السعودية» على «تويتر»، بينما خرج فيلم «العنكبوت» من قائمة الإيرادات في المملكة العربية السعودية، وكانت المراكز المتبقية من نصيب الأفلام الأجنبية، إذ جاء في المركز الثالث فيلم «Sonic the Hedgehog 2».

بينما يستمر فيلم «Memory» بطولة ليام نيسون، في المركز الرابع بقائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات، وكان المركز الخامس من نصيب فيلم «Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore» الذي يجمع في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود من بينهم إيدي ريدماين، وجود لو، بالإضافة إلى مادس ميكلسن.

السينما السعودية تستقبل «فارس» و«عمهم»

وتستعد السينمات السعودية خلال الفترة المقبلة لاستقبال عدد من الأفلام الجديدة التي بدأت الإعلان عنها عبر المواقع الرسمية للسينمات، من بينها فيلم «فارس» للمخرج رؤوف عبدالعزيز وبطولة الفنان أحمد زاهر، إذ أنَّه من المقرر أن يبدأ عرضه في 26 مايو الجاري، كما تمّ الإعلان عن فيلم «عمهم» بطولة محمد عادل إمام، الذي سيتمّ طرحه في 21 يوليو المقبل.

وتعرض حاليًا السينمات في المملكة السعودية 4 أفلام مصرية هي: «واحد تاني»، «العنكبوت»، «زومبي» و«أشباح أوروبا».