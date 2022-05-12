إيرادات أفلام العيد 2022: «واحد تاني» لأحمد حلمي يتصدر بـ 37 مليون جنيه

يبحث الجمهور عن إيرادات أفلام العيد 2022، بعد تصدر الفنان أحمد حلمي إيرادات الموسم الحالي والذي يدعي «موسم عيد الفطر المبارك»، وقد تصدر حلمي إيرادات الموسم وحقق مايقرب من 37 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض.

إيرادات «واحد تاني» لأحمد حلمي

37 مليون جنيه هو إجمالي ما حققه أحمد حلمي من فيلم «واحد تاني»، ويدور العمل في إطار تشويقي اجتماعي، ويمثل الفيلم عودة للفنان أحمد حلمي بعد غياب طويل .

ويعرض الفيلم في عدد من الدول بجانب مصر هي: أمريكا، إنجلترا، كندا، استراليا، قطر، الإمارات، السعودية، عمان، الكويت، البحرين، العراق، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين، تونس، الجزائر، المغرب، جيبوتي، والسودان.

إيرادات فيلم «العنكبوت» من بطولة أحمد السقا

23 مليون حققها فيلم «العنكبوت» من بطولة أحمد السقا، والعمل يعتبر بطولة ثنائية بين السقا ومنى زكي.

إيرادات فيلم «زومبي» بطولة على ربيع

وحقق فيلم «زومبي» من بطولة علي ربيع، 12 مليون و600 ألف جنيه، تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، والعمل من بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد.

استعداد دور العرض لاستقبال فيلم «فارس»

وتستعد دور العرض لطرح فيلم «فارس» من بطولة أحمد زاهر خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر عرضه 18 مايو المقبل.