محمد التاجي عن فيلم واحد تاني: تحمست للمشاركة بسبب أحمد حلمي

يواصل فيلم واحد تاني للنجم أحمد حلمي تصدر إيرادات شباك تذاكر أفلام موسم عيد الفطر بسبب التفاعل الكبير من قبل الجمهور معه، وخاصة مع مشاركة عدد كبير من الفنانين به من بينهم الفنان محمد التاجي.

وكشف الفنان محمد التاجي تفاصيل مشاركته في فيلم واحد تاني مع الفنان أحمد حلمي، حيث قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أولا أنه سعيد للغاية بالنجاح الكبير الذي يحققه الفيلم، فقد وصل إلى أعلى نسبة إيرادات في السينما خلال هذه الفترة، ويتمنى أن يواصل الفيلم نجاحه.

محمد التاجي يتحدث عن فيلم واحد تاني

أما عن مشاركة التاجي في الفيلم فقال إنه كان متحمس للغاية للمشاركة في هذا العمل من البداية بعد معرفته بأن العمل هو من بطولة الفنان أحمد حلمي، الذي يعمل معه للمرة الأولى وهو يحبه بشكل كبير ويحب الأعمال الفنية التي يقدمها فقد سبق وعمل مع زوجت الفنانة منى زكي، ولكن لم يحالفه الحظ قبل ذلك بالعمل معه.

وتابع التاجي أنه سعيد للغاية بعد مشاركته مع حلمي في فيلم واحد تاني وكانت الكواليس الخاصة به ممتعة للغاية، وأكد أن مخرج العمل محمد شاكر خضير هو أيضا واحد من الأسباب التي حمسته للعمل في هذا الفيلم، لأنه كان قد سبق وعمل معه قبل ذلك ويحب العمل معه، لأنه مخرج مميز وينجح في إظهاره بشكل مختلف.

تفاصيل فيلم واحد تاني

يذكر أن فيلم واحد تاني يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم أحمد حلمي وروبي ونسرين أمين ومحمد التاجي وأحمد مالك وعمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير.