«الري» تعلن تأهيل 4 آلاف كم من الترع ضمن مبادرة حياة كريمة (فيديو)

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إن الهدف الرئيسي من هذه مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» هي خدمة المنتفعين بالمياه وعلى رأسهم المزارعين، ولذلك نجد أن مشروعات وزارة الموارد المائية والري، تمس جميع المشروعات المعنية بقطاع الزراعة والمناطق الريفية في مصر.

حياة كريمة ستغير من حياة 60 مليون مصري للأفضل

وأضاف «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الأخبار»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت، أنه تم تأهيل 5 آلاف كم من الترع سواء داخل حياة كريمة أو خارجها، وقريبا سنبدأ في 3 آلاف كم آخرين، مشيرًا إلى أنه ضمن مبادرة حياة كريمة يتم تأهيل 4000 كم من الترع، حيث تم الانتهاء من تأهيل ألفين كم ضمن حياة كريمة ويتم العمل على ألفين كم آخرين.

ولفت أن مبادرة حياة كريمة ستغير من حياة 60 مليون مصري للأفضل من خلال تنفيذ العديد من المشروعات، ومن ضمنها مشروعات المياه، حيث يعد مشروع تأهيل الترع مشروع قومي كبير بدأ تنفيذه من سنة ونصف ويستهدف تأهيل 20 ألف كم من الترع في جميع المحافظات وجميع مراكز الجمهورية.

بناء 1500 منشأ للحماية من مخاطر السيول

وأفاد المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن الفترة الماضية شهدت بناء 1500 منشأ للحماية من مخاطر السيول، كما أنه يتم متابعة مؤشرات التقدم في تنفيذ مشروعات الوزارة داخل المبادرة، من خلال منصة رقمية تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض المؤشرات المختلفة لمعدلات الإنجاز في المشروعات على مستوى المحافظات والمراكز المختلفة.

ولفت بأن هناك تجربة جرى تنفيذها في منطقة كفرالشيخ باستخدام مواد صديقة للبيئة وليس كتل خرسانية، وهي عبارة عن أسوار من الخوص المأخوذ من الطبيعة، بمساعدة الأهالي.