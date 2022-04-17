الري تزيل 2625 تعدٍ على المجاري المائية بالقليوبية.. وتدرس تطوير «مرجانة»

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم، اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لمناقشة أعمال إزالة التعديات على المجاري المائية في المحافظة، والموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي، والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، وأعمال تطوير حدائق القناطر الخيرية، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القليوبية.

واستعرض الدكتور عبدالعاطي واللواء الهجان، موقف حملات إزالة التعديات في نطاق محافظة القليوبية، حيث انتهى إزالة 2625 مخالفة على مساحة 163 ألف متر مربع.

إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية

وأوضح وزير الري، أنّ حملات الإزالات الموسعة للتعديات، لا تزال جارية في جميع المحافظات ومنها القليوبية، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وأشار الدكتور عبدالعاطي، إلى أنّ المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل 1062 كيلو متر من الترع بمحافظة القليوبية، وجرى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 316 كيلو متر حتى تاريخه، وجار العمل في تأهيل ترع بأطوال 708 كيلو متر، وتوفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 44 كيلو متر أخرى.

تأهيل 500 كيلو متر مساقي في القليوبية

وتستهدف الوزارة تأهيل مساقي بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية، حيث تم حتى تاريخه نهو تنفيذ 28 كيلو مترا، وجار العمل في 219 كيلومتر، ولا يزال العمل مستمرا في طرح وتنفيذ باقي الأطوال وفقا للخطة الزمنية المحددة.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث، أوضح الدكتور عبدالعاطي، أنّ الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث في مساحة 60 ألف فدان، وجار العمل على التحول للرى الحديث في مساحة 48 ألف فدان، وجرى إنهاء 651 فدانا، لافتا إلى أنّ 21494 منتفعا تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم لـ1090 قطعة أرض بمساحة إجمالية 17527 فدانا.

واستعرض الدكتور عبدالعاطي واللواء الهجان، أعمال التطوير التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري بحدائق القناطر الخيرية، والتي يتم تنفيذها ذاتيا من خلال أجهزة الوزارة، واعتمادا على مهندسي وعمال الوزارة، وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية

وصرح الدكتور عبدالعاطي، بأنّ الوزارة انتهت مؤخرا من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية، والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة، والمقامة على مساحة 13 فدانا، كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمسطح 7 أفدنة، وجار دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام 7 أفدنة، بالتنسيق بين وزارتي الري والزراعة ومحافظة القليوبية.