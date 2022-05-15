ترميم حفر شوارع مدينة نصر للحد من الأزمات والزحام (صور)

مهد حي شرق مدينة نصر برئاسة العميد أحمد أنور عباس، رئيس الحى، بالتنسيق مع إدارة الطرق والمتابعة عددا من الطرق لتحقيق السيولة المرورية والحد من الازدحام والأزمات من خلال ترميم الحفر وإعادة الشيء لأصله بعدد من المواقع والشوارع ومنها أسفل كوبرى مكرم عبيد مع طريق النصر، بالإضافة إلى ترميم الحفر بعرض الشارع وإعادة الشيئ لأصله في موقعين بشارع مكرم عبيد، كما تم ترميم حفر بجوار سور المونوريل بشارع أحمد الزمر اتجاه ذاكر حسين وذلك للحد من أي مخاطر.

مخاطبة المواطنين بإخلاء الشوارع من السيارات

تابع رئيس حي شرق مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة الطرق التجهيز لأعمال رصف منطقة صقر قريش، وطالب الحي المواطنين بضرورة التعاون في إخلاء سياراتهم من مسارات التطوير حتى يتم العمل بسهولة ويسر، كما تابع رئيس الحي أعمال رفع كفاءة شبكة الإنارة بالشوارع شرق مدينة نصر من كابلات وأسلاك كهربائية داخل الأعمدة بشارع لوساكا، وإصلاح فازات بأكشاك الإنارة وعمل إصلاح أسلاك هوائية بشارع مبارك بأرض الجولف مصطفى النحاس وغيرهم من المواقع.

حملة لإزالة الإشغالات

من ناحية أخرى، شهد حي مصر الجديدة في القاهرة برئاسة اللواء حسام لبيب، رئيس الحي، انطلاق حملات على المحلات لضبط الإشغالات وتطبيق القانون تحت إشراف نائب المحافظ للمنطقة الشرقية من إدارت المتابعة والإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم مصر الجديدة ووحدة الرصد البيئي وشركة «انفيروماستر» للنظافة، أسفرت نتائج الحملة عن إزالة ورفع الإشغالات ورفع كفاءة النظافة بشوارع إب راهيم اللقاني والسلحدار وبطرس غالي رمسيس وإبراهيم نور الدين وسيد عبد الواحد والأهرام بم نطقة الكوربة وش ارع المماليك، مع العمل على تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة حيال المخالفين وتطبيق القانون.

كما يواصل حي مصر الجديدة أعمال سعة طريق حسين كامل سليم بألماظة وهو محور حيوي يربط بين شارع الثورة الذي يعد امتداد لطريق السويس وأحياء المنطقة الشرقية مصر الجديدة والنزهة ومدينة نصر، وأكد اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة استمرار الأعمال الجارية لتوسعة شارع حسين كامل سليم بألماظة حيث سيسهم هذا المحور في خلق شريان مروري حيوي.