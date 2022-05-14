وظائف شاغرة في «مياه دمياط».. الأوراق والشروط المطلوبة

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عن حاجتها للتعاقد لشغل عدد من الوظائف وفقا لإعلان المسابقة رقم 1 لسنة 2022.

وحددت الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط عبر الصفحة الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نوعية الوظائف المطلوبة للتعيين والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتعيين وفقا لإعلان المسابقة على النحو التالي:

الوظائف المطلوبة

- مهندس صيانة ميكانيكية

يشترط الحصول على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام، لا يقل عن جيد جدا بشعبة ميكانيكا قوى - سيارات وجرارات.

- مهندس صيانة كهربائية

يشترط الحصول على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام لايقل عن جيد جدا بشعبة قوى كهربائية.

- مهندس تكنولوجيا معلومات وشبكات

يشترط الحصول على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام لايقل عن جيد جدا بشعبة حاسبات مع خبرة لاتقل عن سنتين في مجال الشبكات وأمن المعلومات.

- مهندس تكنولوجيا معلومات برمجة

يشترط الحصول على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام لايقل عن جيد جدا بشعبة الحاسبات ولديه خبرة في مجال البرمجة، ويفضل أن يكون لديه المعرفة في الربط بين الأنظمة المختلفة عن طريق إيه بي اي ورد برس.

- أخصائي أمن

يشترط الحصول على مؤهل عال مناسب بتقدير عام جيد جدا.

- فني مشروعات

ويشترط الحصول على معهد فني مساحة بتقدير عام لايقل عن جيد.

- فني ميكانيكا

ويشترط الحصول على دبلوم صناعي نظام 3 أو 5 سنوات إحدى شعب الميكانيكا.

- فني كهرباء

ويشترط الحصول على دبلوم صناعي نظام 3 أو 5 سنوات إحدى شعب الكهرباء.

مراقب أمن

ويشترط الحصول على مؤهل متوسط وفوق المتوسط.

- عامل تشغيل

ويشترط الحصول على شهادة محو الأمية - الابتدائية - الإعدادية.

- حارس

ويشترط الحصول على شهادة محو الأمية - الابتدائية - الإعدادية.

المستندات المطلوبة لشغل الوظائف

وأعلنت الموارد البشرية بشركة مياه الشرب، عن الأوراق المطلوبة لشغل الوظائف المطلوبة للتعيين وفقا لإعلان المسابقة رقم 1 لسنة 2022، وهي كالتالي

- مستند طلب التوظيف الموجود على الموقع الإلكتروني للشركة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة للمؤهل الدراسي الحاصل عليه.

- صورة من أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها بالنسبة للذكور وأداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

- صورة صحيفة الحالة الجنائية.

- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

- رقم تليفون ارضي/ محمول.

- صورة من الدورات التدريبية المعتمدة من جهات رسمية للمؤهل العالي.

طرق إرسال طلبات التوظيف

وطالبت الشركة المتقدمين، بإرسال طلبات التوظيف عن طريق البريد على العنوان التالي ميدان الدكتور على مشرفة - كوبري المعلمين سابقا - دمياط، خلال 15 يوما.