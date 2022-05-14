توريد 13674 طن قمح إلى 9 شون في دمياط

قال علي الغزاوي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، إن إجمالي ما تم توريده حتى مساء أمس الجمعة من محصول القمح لشوّن المحافظة التسعة وصل إلى 13674.205 طن قمح.

وأوضح «الغزاوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكميات التى تسلمتها شون دمياط بخلاف كميات كبيرة تم توريدها بصومعة شربين بمحافظة الدقهلية من رصيد محافظة دمياط نظرا لارتفاع الكميات التى وردها المزارعين عن الكميات التى تم توريدها خلال الأعوام السابقة.

تحديد درجة النقاوة

وكشف «الغزاوي»، أنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية بعد تحديد درجة النقاوة، ومن ثم تحديد سعر الأردب من خلال لجنة تضم ممثل من التموين، والزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، والجهة المسوقة، والوزّان، وأمين العهدة.

وأشار إلى أن سعر الأردب يصل لمبلغ 885 جنيها بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و875 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23 قيراطا، و865 جنيها للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، يضاف إليها 50 جنيها حافز توريد، و15 جنيها بدل نقل الأردب، و20 جنيها درجة نقاوة، طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بدمياط، أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

9 شون تستقبل الأقماح من المزارعين

وأشار «الغزاوي» إلى تجهيز 9 شون لاستقبال محصول القمح من المزارعين في محافظة دمياط، وهي شون البنك الزراعي في فارسكور والزرقا والسرو وكفر سعد والتوفيقية والسلام بمساحة تخزينية لكل واحدة منهم بنحو 2560 طنا، إضافة إلى شونة مضرب الزرقا بسعة تخزينية نحو 8000 طن، وشونة مطحن السنانية بطاقة تخزينية نحو 8000 طن، وشونة مطحن السيالة بطاقة تخزينية نحو 2700 طن.

وذكر، أنه تم تشكيل اللجان المتواجدة بالتوريد بوجود مندوب في كل شونة، وهناك متابعة مستمرة على مدار اليوم، خاصة وأن هناك تواصل مع المزارعين، وقبل البدء في الحصاد من أجل توريد القمح للشون وعدم بيعها للتجار، ومتوقع زياده إنتاجية الفدان هذا العام ليصل من نحو 18 إلى 20 أردبا للفدان الواحد.