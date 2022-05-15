تطورت الحالة الصحية لـ أنغام بعد خضوعها لجراحتين.. تبدأ العلاج الطبيعي

طمأنت راندا رياض مديرة أعمال أنغام، الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام بعد خضوعها لعمليتن جراحيتين، أمس، حيث إنها شعرت بآلام شديدة على مدار الأيام الماضية.

تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

وأكدت راندا رياض مديرة أعمال الفنانة أنغام، في تصريحات لـ «الوطن»، أنّ من المقرر أن تخضع أنغام لحالة راحة تامة على مدار 6 أسابيع مقبلة، وتبدأ خلالهما في العلاج الطبيعي الخاص بيديها .

تفاصيل الحالة الصحية لأنغام

تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية شديدة بدأت منذ سنوات في كتفها، لكنها لم تستطع تحمل تلك الآلام، وتزايدت عليها بشكل كبير ما أدى إلى خضوعها لجراحة عاجلة مع الجراح المصري العالمي دكتور هاني الطير، وفي الوقت ذاته أجرت جراحة في رسغ اليد، بسبب مشكلات ضخمة في أوتار اليد.

أنغام بملابس العمليات

وظهرت الفنانة أنغام بملابس العمليات، خلال الظهور الأول لها بعد خروجها من العمليات، حيث نشرت مديرة أعمالها راندا رياض صورة جديدة لها داخل المستشفى، وطالبت جمهورها ومحبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكتبت راندا، عبر حسابها على منصات تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة يا أحلى نونو في الدنيا».

آخر ظهور لأنغام قبل خضوعها لجراحة

يعتبر آخر ظهور للفنانة أنغام، الخميس الماضي، حيث أحيت حفلًا غنائيًا كبيرًا في دولة الكويت رفقة الفنان اليمني فؤاد عبدالواحد، وقدمت في الحفل لأول مرة أغنيتين لايف، وهما «أنا مش ضعيفة» تتر مسلسل فاتن أمل حربي، و«لوحة باهتة»، ولم تستطع أنغام إلغاء الحفل على الرغم من تعرضها لآلالام شديدة في الكتف واليد.