محلل اقتصادي: مصر من الدول الأقل عرضة للتأثر بالصدمات العالمية

قال الدكتور أحمد سمير المحلل الاقتصادي، إن تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أكد أن مصر كانت من الدول الأفريقية القليلة الأقل عرضة للتأثر بالصدمات الاقتصادية العالمية، وهو تقرير يرصد أيضا الوضع الاقتصادي في الدول الأفريقية عام 2021 وتأثرها بأزمة كورون، وذلك قبل الأزمة الأخيرة واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، موضحا إن الدول الأقل تأثرا بالأزمات العالمية التي حدثت خلال العامين الماضيين كان من بينها مصر، وفقا لهذا التقرير.

اقتصاد مصر قادر على مواجهة الأزمات العالمية

وأضاف المحلل الاقتصادي خلال حديثه بمداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد» المذاع على قناة «TeN» أن الاقتصاد المصري الأكثر في معدلات النمو، وكان الاقتصاد المصري لديه قدرة على مواجهة تلك الأزمات، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا أزمة عالمية اقتصادية تهز العالم وهي الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في زيادة التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، مما زاد الضغط على العالم كله، وتبعه قرارات رفع الفائدة في العالم كله.

مؤتمر صحفي للحكومة عن الوضع الاقتصادي

وأوضح المحلل الاقتصادي أن مصر تعقد اليوم مؤتمرا صحفيا لشرح وضع مصر الاقتصادي وخططها المستقبلية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر سيشهد تأثرا كبيرا بالأزمة العالمية والحرب، لأنها أشد من أزمة كورونا.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى إن الشفافية والوضوح مع المواطن هامة جدا ومطلوبة في هذا التوقيت، بجانب أهمية وضع خطة لدعم المواطن الأكثر احتياجا، لمواكبة التغيرات الموجودة على مستوى العالم.