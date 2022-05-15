وزير التعليم العالي يغادر للبرتغال للمُشاركة في مؤتمر العلوم والتكنولوجيا

غادر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القاهرة اليوم الأحد، متوجهًا للعاصمة البرتغالية لشبونة؛ للمُشاركة في فعاليات المُؤتمر السنوي للعلوم والتكنولوجيا المقرر أن يبدأ غدا الاثنين.

جلسة مباحثات مشتركة

وعلى هامش مُشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات هذا المُؤتمرالدولي، سيعقد جلسة مُباحثات مُشتركة مع نظيرته إلفيرا فورتوناتو وزيرة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي البرتغالية، فضلاً عن تناول آفاق تعزيز الاستفادة المصرية من البرامج العلمية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، بحضور كبار المسئولين بوزارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي في البرتغال.

بحث أوجه التعاون بين مصر والبرتغال

كما يعقد الوزير جلسة مُباحثات مع نظيرته وزيرة الصحة البرتغالية لمُناقشة العلاقات الثنائية، ودعم أوجه التعاون الصحي بين البلدين.

وسيشهد هذا المُؤتمر الدولي حضور مارسيلو ريبيلو دى سوزا رئيس جمهورية البرتغال، وأنطونيو كوستا رئيس الوزراء، وإلفيرا فورتوناتو وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي البرتغالية، ولفيف من العلماء من معظم دول العالم.

يذكر أنه تم اختيار مصر ضيف شرف للمُؤتمر الدولي هذا العام، كما وقعت مصر بروتوكول تعاون العام الماضي يتم بمقتضاه فتح أفرع للجامعات البرتغالية في مصر.