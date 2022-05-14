التعليم العالي: ضبطية كبرى لإحدى الكيانات الوهمية خلال ساعات

أكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، المشرف على قطاع التنسيق، السيد عطا، أنه سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة توجيه ضربة قوية لكبرى الكيانات التعليمية الوهمية بإحدى المحافظات الإقليمية، تقوم بتقديم الخدمة التعليمية ومنح شهادات علمية و تدعى انتسابها لوزارة التعليم العالي ومنح تصاريح مزاولة المهنة دون الحصول على التراخيص و الإجراءات القانونية.

وأكد عطا أن هناك توجيهات مباشرة من قبل وزير التعليم العالي و البحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن الملاحقة المستمرة لأي كيان يدعي كذباً انتسابه لوزارة التعليم العالي .

المشرف على التنسيق: قائمة المعاهد المعتمدة معلنة على موقع الأعلى للجامعات

و أضاف رئيس قطاع التعليم و المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تكشف الفترة الحالية عملها لمجابهة انتشار الكيانات الوهمية وسماسرة التعليم المزورين الذين يتاجرون بأحلام و تطلعات الطلاب العلمية بمختلف التخصصات، مؤكداً أنه حال رصد أي تجاوزات يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية و استصدار قرار من الوزير و كذلك بمداهمة المنشأة وتشميعها ومخاطبة الجهات القانونية لاستكمال باقي الإجراءات.

تنسيق القبول بالجامعات 2022

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أن هناك استعدادات مكثفة لتنسيق القبول بالجامعات 2022.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي هو المنوط بتحديد الخريطة الزمنية لبدء التنسيق و نهايته وكذلك القواعد الخاصة به والاستثناءات والاشتراطات، مشددا على جميع الطلاب وأولياء الأمور بعد الإنسياق خلف الاعلانات وسماسرة الكيانات التعليمية تجنباً للوقع فريسة للنصب والاحتيال، وأنه يجب التواصل مع الوزارة حال الاستفسار عن أي معلومات تتعلق بالتنسيق.