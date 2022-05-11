ما هي جائزة «مادانجيت سينغ» المعلن عنها من قبل التعليم العالي؟

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم، تفاصيل التقدم لجائزة «مادانجيت سينغ» لعام 2022، بشأن تعزيز «التسامح واللاعنف»، والتي تأسست عام 1995 بمناسبة عام الأمم المتحدة للتسامح، والذكرى 125 لميلاد غاندي.

فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو «مادانجيت سينغ» لعام 2022

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن الهدف من الجائزة هو العمل على مكافأة الأفراد والمؤسسات وكذلك المنظمات غير الحكومية التي سعت وقدمت العديد من المساهمات الاستثنائية لتعزيز التسامح واللاعنف، موضحة أن الجائزة تُمنح الجائزة في المجالات الفنية والعلمية والثقافية والاتصالات والمعلومات، حيث تبلغ قيمة الجائزة 100 ألف دولار أمريكي، على أن تُمنح كل عامين لفائز واحد يوم 16 نوفمبر من كل عام في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتسامح، ويتم ترشيح 2 فقط من كل دولة.

«مادانجيت سينغ».. جائزة التسامح واللاعنف

وفي السياق ذاته، تستعرض «الوطن» أبز المعلومات عن الجائزة التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسها وسببت تسميتها التي يرجع لمؤسسها.

- ولد مادانجيت سنغ في 16 أبريل 1924، في لاهور بباكستان الحالية.

- كاتب ذو شهرة عالمية.

- ألف عدة كتب عن الفنون وغيرها من الموضوعات ذات الصلة الوثيقة ببرامج اليونسكو ومبادئها ومثلها.

- عمل سفيرا للهند في آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.

- اعتمد قرار الجائزة احتفالا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين بعد المائة لميلاد المهاتما غاندي.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات على أن هناك دعم غير محدود تقدمه الجامعات للباحثين لضرورة الاشتراك في الجوائز العلمية والأبحاث المختلفة التي تسهم في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي بما يحقق الريادة والتميز بمختلف المجالات.