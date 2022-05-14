«التعليم العالي» تحذر الطلاب: تأكدوا من اعتماد الكيانات التعليمية وتجنبوا النصابين

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف على قطاع المعاهد والتنسيق بالوزارة، أن هناك توجيهات مباشرة من الدكتور خالدعبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ملاحقة الكيانات الوهمية ومداهمتمها والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن مجابهتها والحد من انتشارها، مؤكدا على أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة تواصل عملها دون رصد مشكلات وتعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وأنه بمجرد اكتمال أركان الضبطية يتم التعامل فورا معها والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.

عمل الكيانات الوهمية مخالف للقانون ويتم ضبطها فورا

وناشد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الطلاب وأولياء الأمور بضرورة التواصل مع وزارة التعليم العالي والجهات المختصة بشأن التأكد من عمل الكيانات والأكاديميات والمنشآت التي تدعي انتسابها لوزارة التعليم العالي والجامعات المختلفة، قبل الالتحاق والتقدم بأي أوراق، لافتا إلى أن هناك تنسيق تام مع الجهات المعنية بمختلف المحافظات لملاحقة عمل الكيانات التعليمية وضبطها والحد من انتشارها حال رصدها، و الإحالة للنيابة العامة للمنشآت التعليمية المختلفة، وكذلك غلق المنشآت التعليمية.

الإحالة للنيابة وغلق الكيان الوهمي أبرز إجراءات الضبطية

وتابع، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والببحث العلمي، أن جميع المؤسسات التعليمية المعتمدة والمعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات متاحة أسماؤها عبر المواقع الرسمية للوزارة و المجلس و الصفحات الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مناشداً الطلاب بضرورة التحري الجيد عن عمل المؤسسات والكيانات التعليمية المختلفة وعدم الانسياق خلف المؤسسات الغير معتمدة.