التعليم العالي تكشف مهام عمل لجان الضبطية القضائية مع اقتراب تنسيق 2022

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أن لجان الضبطية القضائية التابعة للوزارة والمشكّلة لملاحقة الكيانات الوهمية التي تقدم الخدمة التعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك، لافتا إلى أن اللجنة تعمل على مدار الـ24 ساعة خلال الأسبوع، حيث تقوم برصد أي إعلانات لأي كيان، ومن ثم يتم التقصي عنها وعن إجراءاتها القانونية، وأنه حال رصد أي تجاوزات أو مخالفات يتم المداهمة مباشرة بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

الكيانات الوهمية

و أضاف رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك متابعة دورية و مستمرة لمختلف المؤسسات التعليمية، لافتًا إلى أنه مع قرب تنسيق 2022، تكثف لجان الضبطية القضائية مهام أعمالها للحد من انتشار الكيانات و ملاحقتها من أجل المحافظة على مستقبل الطلاب بمختلف الأعمار وعدم وقوعهم فريسة لمنعدمي الضمير، مناشدًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق خلف مروجي الشائعات، مؤكدًا إشادة وزير التعليم العالي بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات.

وزارة التعليم العالي

وقال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن لجان الضبطية القضائية تكثف من حملاتها لملاحقة الكيانات الوهمية خلال الفترة القادمة، والتي تدعي كذبا، منح درجات علمية أكاديمية مختلفة، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة تعليمية، لافتًا إلى صدر قرار بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية لمختلف الكيانات الوهمية وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ترفع اللجنة تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قضائية.