بدء العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة 2022.. باق من الزمن 37 يوما

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها تواصل الاستعدادات النهائية، لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، من خلال تجهيز اللجان وإعدادها وتجهيز أرقام جلوس الطلاب، وتجهيز وطباعة أسئلة الامتحانات، علاوة على توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير داخل اللجان الامتحانية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

37 يوما على عقد امتحانات الثانوية العامة 2022

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2022، ستبدأ بالمواد غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو المقبل، على أن تبدأ الامتحانات في المواد المضافة للمجموع بشكل رسمي يوم 26 من ذات الشهر، أي أن الامتحانات ستبدأ بعد 36 يومًا، مؤكدة أن جميع أسئلة الامتحانات في جميع المواد ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، كما سيتم توفير كتيب مفاهيم وسيتم توزيعه على الطلاب داخل لجان الامتحانات.

إجراءات مشددة ضد كورونا داخل لجان الامتحانات

ومن جهته، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة جاهزة تماما لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، في يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ إجراءات صارمة ضد كورونا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، موضحا أنه سيتم إغلاق جميع مواقع الغش الإلكتروني، كما سيتم التصدي للغش بكل صرامة، وأنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع اللجان، لضبط الطلاب الغشاشين.

امتحانات الثانوية العامة 2022 تنتهى يوم 21 يوليو المقبل

وأشار شوقي، في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2022 سوف تنتهى يوم 21 يوليو المقبل، موضحا أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها ضد فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمراقبين والملاحظين والمشرفين ورؤساء اللجان، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم حظر تواجد الباعة الجائلين في محيط اللجان، لمنع الزحام وللحد من كورونا.