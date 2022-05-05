باقي كام يوم على امتحانات الثانوية العامة 2022؟.. نصائح مهمة للطلاب

عند وضع جدول للمذاكرة، دائمًا ما يسأل الطالب: «باقي كام يوم على امتحانات الثانوية العامة 2022؟»، وعلى أساس ذلك، يبدأ كل طالب استغلال الفترة المتبقية في مراجعة المقرر الدراسي وحل مجموعة مكثفة من التمارين والنماذج الاسترشادية للتدريب على نمط الأسئلة الجديد الذي يركز على فهم الطالب وليس الحفظ والتلقين، خاصة بعد تطبيق نظام «البابل شيت» لأول مرة في الامتحانات.

باقي كام يوم على امتحانات الثانوية العامة 2022؟.. أجابت وزارة التربية والتعليم على التساؤل الذي يطرحه دائمًا الطلاب، موضحة أن المتبقي 51 يومًا فقط على الامتحانات النهائية والتي تبدأ اعتبارًا من 26 يونيو المقبل، وتُعقد ورقيًا بنظام البابل شيت في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً ومطبقة لكافة الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة 2022

وبالتزامن مع تحديد الفترة المتبقية على امتحانات الثانوية العامة 2022، قدمت الدكتورة إيلارية عاطف، خبيرة تربوية، مجموعة من النصائح المهمة للطلاب، موضحة أن فلسفة نظام التقييم الجديد قائمة على مهارات الفهم، والنوع الأول فهم بسيط وهذا يحتاج إلى عملية عقلية واحدة ليصل الطالب إلى الحل، مثل تطبيق بسيط لأحد القوانين أو تفسير لأحد الأحداث، أما النوع الثاني فهو الفهم العميق وهذا يتطلب أكثر من عملية عقلية للوصول للحل كالتحليل والتركيب والتقييم والنقد: «وهو اللي يقول عليه الطالب سؤال صعب إزاي نحله؟».

خبيرة تربوية: حل الامتحانات معتمد على مهارات الطالب

وأضافت «إيلارية» لـ«الوطن»، أن حل امتحانات الثانوية العامة 2022 يتمثل في فهم السؤال نفسه واستخدام مهارات الطالب العقلية سواء في ربط الأحداث أو القوانين ببعض، للوصول إلى النتيجة فلا داعي للذعر أو القلق فجميع الأسئلة لن تخرج عن نواتج التعلم المستهدفة للتقييم.