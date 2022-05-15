الأرصاد: طقس حار.. ودرجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن معظم الكتل الهوائية التي تتأثر بها البلاد قادمة من البحر المتوسط والصحراء الشرقية؛ ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا، وفترات الليل، «بدأنا نشعر بالأجواء الحارة في فترات النهار، وستشهد محافظات الصعيد اليوم انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، بالإضافة إلى السواحل الشمالية، لكن درجات الحرارة مازالت حول المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام».

الطقس حار نهارا ومعتدل الحرارة ليلا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أن الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري سيكون حارا، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وأغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وفي فترات الليل ومع استمرار نشاط الرياح نشعر بالأجواء اللطيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

نشاط للرياح مستمر على مدار اليوم

وأضافت الدكتورة منار غانم، أن هناك نشاطًا للرياح مستمر على مدار اليوم، وسرعة الرياح ستكون ما بين 30 و40 كم في الساعة، وهو ما يساعد على الإحساس بالأجواء الربيعية اللطيفة في فترة النهار والأجواء الباردة في فترات الليل، مع تكاثر السحب على مناطق من شمال البلاد وفرص خفيفة لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية مثل دمياط وبورسعيد ورفح والعريش وقد تمتد إلى محافظات من الوجه البحر والقاهرة الكبرى، لكنها خفيفة وغير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية.