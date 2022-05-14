«الأرصاد الجوية»: الأمطار المتوسطة مستمرة غدا الأحد
كتب:
انتصار الغيطانى
03:56 م | السبت 14 مايو 2022
طقس اليوم
كشفت الأرصاد الجوية، عن وجود تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والغربية للبلاد، يصاحبها سقوط أمطار ما بين متوسطة وخفيفة.
وأشارت الدكتورة منار غانم، بالأرصاد الجوية، إلى أن هناك نشاط الرياح الشمالية الشرقية، قادمة من صحراء الجزيرة العربية، وتتراوح سرعاتها ما بين 35-45 كم في الساعة، وذلك على جميع محافظات ومدن الجمهورية، تعمل على تلطيف حالة الطقس خاصة مع وجود ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة على جميع المدن، عدا السواحل الشمالية الشرقية والغربية.
ووسط سيناء، سجلت درجات الحرارة ما بين 24-26 درجة، وذلك خلال ساعات النهار، في حين يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتسجل درجات الحرارة ما بين 31-32 درجة.
وأضافت غانم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الطقس سيكون شديد الحرارة على محافظات جنوب سيناء ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 40-44 درجة.
وتابعت غانم، أن الرياح التي تشهدها البلاد غير محملة بالرمال والأتربة، وتعمل على تلطيف الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.
نشاط الرياح سيظل مستمرا
وأشارت إلى أن نشاط الرياح سيظل مستمرا في حالة الطقس غدا الأحد الموافق 15مايو، وذلك على القاهرة الكبري، والسواحل الشرقية، والسواحل الشمالية، وجنوب ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع توقعات باستمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وتصل إلى القاهرة، مؤكدة على أن حالة التقلبات الجوية هي من سمات فصل الربيع، وأن هذه التغيرات متوقعة في هذا الوقت من العام.
درجات الحرارة
وجاءت درجات الحرارة، اليوم السبت 14 مايو 2022، المتوقعة على كل الأنحاء، كما يلي:
القاهرة 31 18
الإسكندرية 25 17
وادي النطرون 30 18
طنطا 31 19
شبين الكوم 32 19
دمنهور 30 17
بلطيم 623 17
مطروح 23 14
السلوم 23 15
سيوة 29 15
بورسعيد 24 18
دمياط 24 18
الزقازيق 32 19
المنصورة 31 19
الإسماعيلية 32 18
السويس 27 17
العريش 24 16
رفح 24 16
رأس سدر 33 18
نخل 28 12
نويبع 34 19
طابا 32 19
كاترين 29 14
الطور 31 22
شرم الشيخ 39 25
الغردقة 39 24
مرسى علم 35 23
الفيوم 36 20
بني سويف 36 20
المنيا 38 22
أسيوط 39 21
سوهاج 40 23
قنا 40 24
الأقصر 42 24
أسوان 43 25
إدفو 43 25
أبو سمبل 42 24
الوادي الجديد 42 23
شلاتين 36 22
أبو رماد 33 20
حلايب 30 21