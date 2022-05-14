«الأرصاد الجوية»: الأمطار المتوسطة مستمرة غدا الأحد

كشفت الأرصاد الجوية، عن وجود تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والغربية للبلاد، يصاحبها سقوط أمطار ما بين متوسطة وخفيفة.

وأشارت الدكتورة منار غانم، بالأرصاد الجوية، إلى أن هناك نشاط الرياح الشمالية الشرقية، قادمة من صحراء الجزيرة العربية، وتتراوح سرعاتها ما بين 35-45 كم في الساعة، وذلك على جميع محافظات ومدن الجمهورية، تعمل على تلطيف حالة الطقس خاصة مع وجود ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة على جميع المدن، عدا السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

ووسط سيناء، سجلت درجات الحرارة ما بين 24-26 درجة، وذلك خلال ساعات النهار، في حين يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتسجل درجات الحرارة ما بين 31-32 درجة.

وأضافت غانم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الطقس سيكون شديد الحرارة على محافظات جنوب سيناء ومحافظات شمال وجنوب الصعيد، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 40-44 درجة.

وتابعت غانم، أن الرياح التي تشهدها البلاد غير محملة بالرمال والأتربة، وتعمل على تلطيف الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

نشاط الرياح سيظل مستمرا

وأشارت إلى أن نشاط الرياح سيظل مستمرا في حالة الطقس غدا الأحد الموافق 15مايو، وذلك على القاهرة الكبري، والسواحل الشرقية، والسواحل الشمالية، وجنوب ووسط سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع توقعات باستمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وتصل إلى القاهرة، مؤكدة على أن حالة التقلبات الجوية هي من سمات فصل الربيع، وأن هذه التغيرات متوقعة في هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة، اليوم السبت 14 مايو 2022، المتوقعة على كل الأنحاء، كما يلي:

القاهرة 31 18

الإسكندرية 25 17

وادي النطرون 30 18

طنطا 31 19

شبين الكوم 32 19

دمنهور 30 17

بلطيم 623 17

مطروح 23 14

السلوم 23 15

سيوة 29 15

بورسعيد 24 18

دمياط 24 18

الزقازيق 32 19

المنصورة 31 19

الإسماعيلية 32 18

السويس 27 17

العريش 24 16

رفح 24 16

رأس سدر 33 18

نخل 28 12

نويبع 34 19

طابا 32 19

كاترين 29 14

الطور 31 22

شرم الشيخ 39 25

الغردقة 39 24

مرسى علم 35 23

الفيوم 36 20

بني سويف 36 20

المنيا 38 22

أسيوط 39 21

سوهاج 40 23

قنا 40 24

الأقصر 42 24

أسوان 43 25

إدفو 43 25

أبو سمبل 42 24

الوادي الجديد 42 23

شلاتين 36 22

أبو رماد 33 20

حلايب 30 21