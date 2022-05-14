«الأرصاد» تكشف عن مناطق سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري؛ يصاحبها سقوط أمطار خفيفة غدا الأحد 15 مايو بنسبة حدوث 20% تقريبا على كل من القاهرة الكبرى والوجه البحري وبنسبة حدوث تصل لـ30% على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

تقلبات جوية بفصل الربيع

وأوضحت الأرصاد، أن تلك التقلبات من الطبيعي أن يشهدها فصل الربيع الذي يتسم بوجود تقلبات جوية، كما يشهد سقوط أمطار مثل ما يحدث اليوم على السواحل الشمالية ومطروح والإسكندرية وبعض المناطق من الوجه البحري.

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة ضعيفة جدا وخفيفة ولن تؤثر تمامًا على الأنشطة اليومية، لافتةً إلى تكاثر السحب في الساعات الأولى من الصباح، ومع توفر الرطوبة على سطح الأرض، قد تسقط بعض النقاط الخفيفة من الأمطار على القاهرة.

درجات الحرارة غدًا الأحد

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، غدًا، على كل الأنحاء، ما يلي:

القاهرة 31 19، الإسكندرية 24 17، وادي النطرون 30 18، طنطا 30 19، شبين الكوم 31 19، دمنهور 28 18، بلطيم 24 17، مطروح 23 16، السلوم 24 16، سيوة 31 17، بورسعيد 25 18، دمياط 24 18، الزقازيق 31 19، المنصورة 31 19، الإسماعيلية 32 18، السويس 30 18، العريش 25 16، رفح 24 16، رأس سدر 30 18.

وبالنسبة لدرجات الحرارة في كل من نخل 29 12، نويبع 33 19، طابا 30 19، كاترين 30 14، الطور 30 22، شرم الشيخ 34 25، الغردقة 34 24، مرسى علم 32 23، الفيوم 32 20، بني سويف 32 20، المنيا 32 21، أسيوط 34 21، سوهاج 36 23، قنا 40 24، الأقصر 41 24، أسوان 44 26، إدفو 44 26، أبو سمبل 43 25، الوادي الجديد 37 23، شلاتين 36 22، أبورماد 35 20، حلايب 35 21، رأس حدربة 35 21.