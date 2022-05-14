«الأرصاد»: فرص ضعيفة لسقوط الأمطار على القاهرة اليوم.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ فصل الربيع يشهد تقلبات جوية بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، فهناك أيام نشهد أتربة وأخرى نشاطا للرياح، وشهد اليوم فرصا لسقوط أمطار على السواحل الشمالية ومطروح والإسكندرية وبعض المناطق من الوجه البحري.

سقوط الأمطار على القاهرة

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» على قناة dmc، مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة اليوم ضعيفة جدا ولن تؤثر تماما على الأنشطة اليومية، مؤكدة أن تكاثر السحب في الساعات الأولى من الصباح مع توفر الرطوبة على سطح الأرض قد يتسبب في سقوط نقاط خفيفة من الأمطار على القاهرة.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «اليوم والأمس شهدا ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، وهذه هي المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وبخاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، لكن المناطق في جنوب البلاد شهدت ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة».

وأشارت إلى أنّ الهيئة تتوقع استمرار هذه الأجواء حتى منتصف الأسبوع، وتكون العظمى غدا 31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و29 بعد غد الاثنين، وتكون الأجواء ربيعية فتتراوح بين حارة إلى مائلة للحرارة خلال فترة النهار على شمال البلاد، وتحديدا القاهرة وشمال الوجه البحري، موضحة أن هناك نشاطًا للرياح في فترات الليل، وهو ما يؤدي إلى الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، حيث تكون الأجواء من لطيفة إلى مائلة للبرودة.