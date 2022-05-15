عاجل.. العثور على جثمان حلاق وزوجته وابنته في ظروف غامضه بالجيزة

انتهت حياة حلاق وزوجته وابنته في ظروف غامضة بمحافظة الجيزة، وانتقلت قوات الامن لمكان العثور على الجثث في أطفيح، وجار إخطار النيابة لبدء التحقيق وكشف تفاصيل ما حدث.

وتلقي اللواء مدحت فارس بلاغا بالعثور على جثة حلاق وزوجته وابنته في مدينة الصف شرق الجيزة، وانتقل عدد من ضباط المباحث لمنزل الأسرة، وجار استجواب أقارب وجيران الضحايا لمعرفة ما حدث.

فحص ومعاينة مكان الواقعة

وقال مصدر امني: «جار عمليات الفحص ومعاينة المكان لكشف غموض الوفاة وبيان ما إذا كان الامر خاص بتسمم نتيجة تناول أطعمة أو اختناق أو جريمة قتل».