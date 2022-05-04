انتشال جثث 4 فتيات بينهن شقيقتان من ترعة بسوهاج.. «كانوا بيغسلوا الهدوم»

استطاعت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، استخراج جثامين 4 فتيات من عائلة واحدة بينهن شقيقتان وابنتا أعمامهما لقين مصرعهن غرقا بترعة الفاروقية بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

أسماء الضحايا الأربع وتفاصيل الواقعة

ولقت الأربع فتيات مصرعهن غرقا بترعة الفاروقية دائرة مركز أخميم، أثناء غسل الملابس بالترعة لتنزلق قدم إحداهما وتحاول الأخريات إنقاذها ليلقى الأربع ضحايا مصرعهن غرقا معا، كما اعتدن قضاء أوقاتها معا، وهن كل من «نانسي. ع» 13 عاما، طالبة، وشقيقتها «إيستر. ع» 11 عاما، طالبة ونجلة عمهما «مرينا. أ»، 13 عاما، طالبة ونجلة عمهما الآخر «ندى. ن» 11 عاما، طالبة ، من عائلة بخيت بنج الدير بأخميم، حيث يقمن بنجع الدير التابع لقرية العيساوية شرق دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من العميد شريف إسماعيل مأمور مركز شرطه أخميم، مساء أمس، بغرق 4 فتيات بناحية نهر النيل بقرية العيساوية شرق بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، وفور البلاغ انتقل على الفور مأمور مركز شرطة أخميم، والرائد محمد حسان معاون أول المباحث، والنقيب السيد عبد الرؤوف الزيادي، من قوة مركز شرطة أخميم إلى موقع الحادث مع قوة من الحماية المدنية وتم انتشال الجثث الأربع.

نقل الجثث لمشرحة أخميم وبدء تحقيقات النيابة

وتم نقل الجثث الأربع إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، وحُرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بالواقعة.