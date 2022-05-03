بالأسماء.. انتشال جثث 3 فتيات غرقن في ترعة بسوهاج وجاري البحث عن رابعة

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة سوهاج، في استخراج جثامين 3 فتيات غرقن في ترعة الفاروقية بناحية قرية العيساوية غرب بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، وذلك بمساعدة الأهالي، بينما مازال العمل قائما لاستخراج جثة رابعة لفتاة لقيت مصرعها غرقا معهن.

بلاغ بغرق 4 فتيات في ترعة أثناء غسيل الملابس

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية، قد تلقوا إخطارا من العميد شريف إسماعيل مأمور مركز شرطة أخميم، بغرق عدد 4 فتيات من عائلة واحدة بناحية نهر النيل بقرية العيساوية شرق، وهن «نانسي. ع» و«ندى. ن» و«إيستر. ع» و«مرينا. أ»، وتتراوح أعمارهن بين 11 و13 عاما، وانتقل على الفور مأمور مركز شرطة أخميم، والرائد محمد حسان معاون أول المباحث، والنقيب السيد عبد الرؤوف الزيادي، بمركز شرطة أخميم بسوهاج لموقع الحادث.

وقد اجتمعت الصديقات الثلاثة معا لغسل الملابس في الترعة، وأثناء ذلك انزلقت قدم إحداهن بترعة الفاروقية، لتستنجد بالأخريات اللاتي هرعن لإنقاذها لتنزلق أقدامهن واحدة وراء الأخرى داخل ترعة الفاروقية، ويفارقن الحياة غرقا.

انتقال قوات الإنقاذ النهري لموقع الحادث

وهرع الأهالي إلى ترعة الفاروقية في محاولة للبحث عن الفتيات الأربعة، واستعانوا بقوات الإنقاذ النهري عقب إخطار مركز شرطة أخميم، حيث انتقلت قوة من مركز شرطة أخميم على الفور إلى موقع الحادث للمعاينة وانتشال الجثث، وتم استخراج 3 جثامين وجاري البحث عن الجثة الرابعة.