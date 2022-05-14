قبران و4 جثث من أسرة واحدة.. شقيق «نجاح الجمال» يحكي تفاصيل آخر لقاء

الأب والابن يرقدان داخل واحد، وعلى مسافة قريبة دفنت الأم وابنتها، هذا هو حال مقابر عائلة «جابر عبد الحميد أحمد»، عمدة قرية «كفر الأبحر»، التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، التي استقبلت 4 جثامين في وقت واحد في ليلة حزينة، لم تشهد القرية مثلها من قبل، بعدهما انقلبت سيارة يقودها الإعلامي «نجاح الجمال»، الذي توفى في الحال مع زوجته واثنين من أبنائهما، وأصيب اثنان آخران، علي طريق رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء.

تفاصيل آخر 48 ساعة في حياة «نجاح الجمال»

تفاصيل كثيرة يحملها «رضا الجمال»، الشقيق الأكبر لـ«نجاح»، خاصةً خلال الـ48 ساعة الأخيرة التي جمعتهما، وكيف كانت تصرفات وأمور غير مفهومة عاشها ولم يستوعبها إلا بعد أن وقع الحادث، وكأنها لحظات وداع بينه وبين شقيقه وأسرته، والأمور كلها لم تتضح إلا بعد الوفاة.

تبرع نجاح الجمال عن نفسه وأسرته لبناء مسجد

وكما حكى «رضا الجمال»، شقيق «نجاح»، لـ«الوطن» أن من عادة أهالي القرية أن أي تبرع لعمل خيري في القرية يكون باسم الأموات، فالشاب يتبرع عن والده المتوفي أو والدته، وكانت المفاجأة في ليلة الخميس أن يعلن شقيقه «نجاح» عن تبرعه عن نفسه وزوجته وأبنائهما لإعادة بناء مسجد «السلام» بالقرية، فلأول مرة يعلن شخص حتى عن اسم في التبرع، وما هي إلا ساعات قليلة ووقع الحادث، وتوفى هو وزوجته واثنين من أبنائه.

الموت يخطف «نجاح» وزوجته واثنين من أبنائه

وقال: «كنا نشعر أن فيه حاجة وعلامات الفراق كانت موجودة، ولم نشعر بها، وكان مقرراً أن يسافر الى شرم الشيخ بصحبة أبنائه يوم الأربعاء، إلا أنه قرر تأجيل السفر لحضور لجنة جمع التبرعات»، وأضاف عن استقباله لخبر وفاة شقيقه وزوجته واثنين من أبنائه: «وردني اتصال يخبرني بوقوع حادث لشقيقي نجاح، وتم نقله إلى المستشفى، ولم أتوقع أن يكون الحادث بهذا الحجم، وأن يتسبب في وفاة 4 من أسرته».

يذكر أن الحادث راح ضحيته 4 من أسرة واحدة، وهم كل من «نجاح محمد محمود الجمال»، وشهرته «نجاح الجمال»، 47 سنة، وزوجته «‏رباب عماد توفيق»، 45 سنة، وابنته «ندى»، 20 سنة، وابنه «أدهم»، 12 سنة، تم نقل جثثهم إلى مستشفى أبو رديس العام، كما تسبب الحادث في إصابة اثنتين من أبنائه، ‏وهما «ناردين»، 12 سنة، مصابة باشتباه كسر بالحوض والعمود الفقري، و«نورهان»، 19 سنة، مصابة باشتباه كسر بعظمة الترقوة وجرح قطعي أسفل الأنف.