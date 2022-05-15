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بث مباشر.. مؤتمر عالمي للحكومة لكشف خطة التعامل مع الأزمة الاقتصادية

كتب:

نرمين عفيفي
10:27 ص | الأحد 15 مايو 2022
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم مؤتمرًا صحفيًا عالميًا، مع عدد من المسؤولين بحضور وسائل الإعلام المحلية والعالمية وهو المؤتمر الذي كلف بتنظيمه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره فعاليات حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية شهر رمضان الماضي، إذ وجه رئيس الجمهورية بعقد مؤتمر صحفي عالمي لعرض تفاصيل رؤية وتحركات وخطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

توجيهات الرئيس في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي

وتأتي توجيهات الرئيس السيسي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي رفعت معدلات التضخم الاقتصادي حول العالم وتسبّبت في زيادة الأسعار، ونقص بعض السلع والمنتجات في بعض دول العالم، في الوقت الذي تتوافر فيه جميع المنتجات في السوق المحلية المصرية، دون أزمات.

وثيقة ملكية الدولة

ومن المُقرر أن يتطرق مؤتمر رئيس الوزراء اليوم، لما يُعرف بـ«وثيقة ملكية الدولة» التي تتضمن الآليات والتفاصيل الخاصة بتنظيم وجود الدولة في القطاع الاقتصادي، وتعامل الدولة من بعض الملفات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن دعم أطر الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

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بقلم نرمين عفيفي