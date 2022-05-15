أسعار الأضاحي 2022 في الاسواق المحلية.. ارتفعت عن العام الماضي

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2022، تشهد أسواق بيع الأضاحي في جميع الأسواق، حركة كبيرة ما بين بيع وشراء، خاصة من جانب شريحة كبيرة من المواطنين التي تحرص على معرفة أسعار الأضاحي 2022، استعدادًا لموسم العيد.

وأكدت الغرفة التجارية، أن هناك ارتفاعًا في أسعار الأضاحي 2022 يصل إلى 30%، عن أسعارها للموسم الماضي، بسبب التغيرات التي تحدث في الأسواق المحلية المصرية، والمترابطة كثيرًا بارتفاع أسعار الأعلاف الخاصة في جميع أنواع الأضاحي.

أسعار الأضاحي 2022

وأكدت الغرف التجارية المصرية، أنّ هناك ارتفاعا نحو 30% في أسعار الأضاحي الحية لموسم عيد الأضحى 2022، حيث سجل سعر الكيلو من لحم الضأن الحي 83 جنيها، حيث يتراوح سعر الخروف الواحد المناسب لعملية الذبح كأضحية، ما بين 4000 - 5000 جنيه.

ووصل سعر الكيلو جرام من اللحم للعجول الحية 72 جنيه للكيلو، في حين يتراول أقل رأس للعجول المناسبة لعملية الذبح كأضحية ما بين 24-25 ألف جنيه، وهذا أيضًا يرجع إلى وجود ارتفاع ملحوظ في أسعار الأعلاف الخاصة بالمواشي في جميع الأسواق المحلية المصرية، والتكاليف العالية لتربية رؤوس المواشي حاليًا.

أسعار الأضاحي 2022 بوزارة الزراعة

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الزراعة، أسعار الأضاحي 2022، للراغبين في الشراء من داخل مزارع وزراة الزراعة المنتشرة في معظم محافظات الجمهورية، بأسعار مخفضة عن أسعار المربين في الأسواق المحلية المصرية، إذ بلغ سعر الكليو جرام من لحم الضأن الحي 75 جنيها، فيما يتراوح سعر الخروف المناسب للذبح كأضحية ما بين 3 - 6 آلاف جنيه، بحسب الوزان المناسب لكل خروف.

فيما بلغ سعر الكيلو من لحوم العجول الحية، 70 جنيهًا للكيلو الواحد، وتتراوح أسعار بيع العجل ما بين 22 - 38 ألف جنيه، بحسب الوزن الخاص بكل أضحية.