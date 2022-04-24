مئات العاملين في أمازون ينظمون أول اتحاد لهم الأسبوع المقبل

في أعقاب انتصار نقابي تاريخي في مستودع أمازون في مدينة نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر، تأمل منظمة عمالية شعبية في تكرار الفوز في منشأة قريبة.

ويبدأ المئات من موظفي أمازون يوم الإثنين، في منشأة فرز ستاتن آيلاند المعروفة باسم LDJ5 في الإدلاء بأصواتهم بشأن ما إذا كانوا سينظمون مع اتحاد عمال أمازون أم لا.

ما هو اتحاد عمال أمازون؟

اتحاد عمال أمازون، هو الاتحاد الذي تم إنشاؤه حديثًا والذي بدأه مجموعة من عمال مستودعات أمازون الحاليين والسابقين في، حيث تكون الاتحاد فى الشارع أولا ثم نجحوا المنظمون فى انشاء أول اتحاد أمريكي في تاريخ أمازون عملاق التكنولوجيا البالغ عمرها 27 عامًا.

وجذبت انتخابات اتحاد أمازون انتباه قادة العمال الديمقراطيين، ومن المتوقع أن يلتقي السناتور بيرني ساندرز والنائب ألكساندريا أوكاسيو كورتيز مع العمال يوم الأحد في جزيرة ستاتين، و من المتوقع أن تشارك سارة نيلسون، رئيسة رابطة مضيفات الطيران- CWA التابعة لـ AFL-CIO ، في مسيرة اتحاد عمال أمازون يوم الأحد.

حافز لثورة مع عمال أمازون

وصف كريستيان سمولز، الذي طُرد من مستودع أمازون في الأيام الأولى للوباء ويشغل منصب رئيس الاتحاد ALU، الانتصار في مستودع JFK8 التابع للشركة بأنه «حافز لثورة مع عمال أمازون».

وأضاف أنه يريد أن يكون لها «تأثير الدومينو» في منشآت أمازون الأخرى، وسيأتي الاختبار الأول لهذا الأسبوع، عندما يكون لدى العمال فرصة للتصويت في الانتخابات المقبلة، التي ستعقد في ساحة انتظار السيارات LDJ5 والتي ستنتهي يوم الجمعة.

الشركة كانت تعطي الأولوية للأرباح والإنتاجية على السلامة

بدأت الجهود التنظيمية لـ ALU في البداية بسبب التوترات بين أمازون وعمال المستودعات خلال أزمة الصحة العامة غير المسبوقة بسبب فيروس كورونا، حيث أعرب بعض العمال عن قلقهم من أن الشركة كانت تعطي الأولوية للأرباح والإنتاجية على السلامة لأنها سعت إلى مواكبة الارتفاع فى الطلب على الطلبات عبر الإنترنت.