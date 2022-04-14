أمازون تفرض رسوم إضافية 5% على التخزين بسبب الوقود والتضخم

قالت أمازون، إنها ستفرض في المتوسط ​​5%، ضريبة إضافية للوقود والتضخم على التجار للتخزين، وشحن منتجاتهم في الولايات المتحدة، استجابة لارتفاع التكاليف.

وأضافت أمازون، أمس الأربعاء، أنها أول تكلفة إضافية من هذا القبيل لشركة أمازون، وتتبع شهورًا من ارتفاع الأجور والنفقات المتعلقة بالعمالة، التي أدت إلى تقليص أرباح بائع التجزئة عبر الإنترنت، وفقاً لـ«رويترز».

28 أبريل أمازون تفرض متوسط ​​24 سنتًا

وأشارت، إلى أنه اعتبارًا من 28 أبريل، ستفرض أمازون متوسط ​​24 سنتًا أكثر من الوحدة التي تخزنها وتشحنها من خلال خدمة الوفاء من قبل أمازون (FBA).

الرسوم الإضافية آلية مستخدمة على نطاق واسع

وأرسلت أمازون رسالة إلى التجار، إن الرسوم الإضافية التي ليست دائمة هي «آلية مستخدمة على نطاق واسع عبر مزودي سلسلة التوريد»، وفقاً لـ«رويترز».

وقالت الرسالة: «لقد شهدنا زيادات كبيرة في التكلفة واستوعبناها، حيثما أمكن لتقليل التأثير على شركائنا في البيع».

الوقود والتضخم فرضا مزيدًا من التحديات

وتابعت أمازون، في عام 2022، توقعنا العودة إلى الحياة الطبيعية، مع تخفيف قيود كوفيد -19 في جميع أنحاء العالم، لكن الوقود والتضخم فرضا مزيدًا من التحديات."

وأكدت أمازون، على أن خدمة التنفيذ الخاصة بها «لا تزال تكلف أقل بكثير من البدائل».

الولايات المتحدة أكبر أسواق أمازون

وحتى الآن، أعلنت أمازون رسوم إضافية في الولايات المتحدة، أكبر أسواقها، بينما يمكن للبائعين تجنب التكلفة المرتفعة عن طريق شحن البضائع إلى العملاء مباشرةً، يعتمد الكثيرون على خدمة FBA للحصول على الأهلية في نادي أمازون للتسليم السريع Prime.