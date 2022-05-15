التموين: مد فترة تسجيل رقم التليفون لصاحب بطاقة التموين حتى 30 يونيو

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهاً يقضى بمد فترة تسجيل ارقام التليفونات لمن ارسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى 30 يونيو 2022.

تسجيل رقم التليفون لصاحب بطاقة التموين

وأشار المصيلحى، في بيان له منذ قليل، إلى أن التوجيه لمد تسجيل رقم التليفون لصاحب بطاقةالتموين، يأتي للتسهيل على المواطنين فى تقديم ارقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس أمام مكاتب المواطنين، وأضاف إلى أن قرار تسجيل أرقام التليفونات على بطاقة الدعم يأتي لتسهيل التعامل مع المواطن فى الدعم المقدم له، إضافة إلى تحديث قواعد بيانات مستفيدى الدعم الذين يصل عددهم للخبز فقط إلى 72 مليون مواطن.

التسهيل على المواطنين عند تسجيل أرقام التليفونات

من جانبه، أكد أحمد كمال المتحدث الرسمى معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على مديرى المديريات بضرورة التسهيل على المواطنين عند التوجه لمكاتب التموين لتسجيل أرقام التليفونات بسيستم الدعم، مؤكدا أن الدكتور على المصيلحى يتابع الأمر لحظة بلحظة شخصيًا.