حقيقة إتاحة تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الرسمي 2022

تشهد محركات البحث العالمية، زيادة الحركة البحثية حول كيفية تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الرسمي 2022، من أجل تحديث بيانات بطاقة التموين، ضمن الإجراءات الأخيرة التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية عبر بونات صرف الخبز والتي نصت على ضرورة تسجيل رقم الموبايل باسم صاحب البطاقة التموينية أو رب الأسرة.

تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الرسمي 2022

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه حتى الأن لم تفتح الوزارة أيقونة تسجيل رقم الموبايل على موقع دعم مصر الرسمي 2022، وأضحت المصادر لـ«الوطن» أن هذه الخدمة التموينية كانت متاحة مسبقا ضمن خدمات التموين التي توفرها الوزارة إلكترونيا عبر الموقع ولكنها غير موجودة أو مفعلة حاليا.

وبخصوص ما يبحث عنه المواطنين عن خطوات تسجيل رقم الهاتف باسم صاحب البطاقة التموينية عبر موقع دعم مصر، قالت المصادر: «الوسيلة الوحيدة لتسجيل رقم الموبايل حاليا تتم من خلال توجه المواطن صاحب بطاقة التموين للمكتب التمويني التابع له والإدلاء برقم الموبايل الخاص به والمسجل باسمه لدى شركات الاتصالات».

مهلة أسبوعين قبل إيقاف بطاقة التموين

وخاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نهاية الأسبوع الماضي، عددا من أصحاب البطاقات التموينية برسالة جديدة عبر بونات صرف الخبز، جاء نصها كالتالي: «برجاء تسجيل رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة خلال أسبوعين حتى لا يتم إيقاف البطاقة».

وتأتي هذه الإجراءات التي تعلنها وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤخرا عبر بونات صرف الخبز للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، بشأن تحديث قاعدة بيانات منظومة التموين وإيقاف الدعم للأسر غير المستحقة والإبقاء فقط على الأكثر احتياجا للدعم التمويني.