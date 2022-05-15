طبيعية مرض أنغام: آلام في الأوتار تطلبت جراحة عاجلة

يبحث الجمهور عبر محركات البحث على الإنترنت عن طبيعة مرض أنغام، وذلك عقب تداول صورها من المستشفى بعد خضوعها إلى عمليتين جراحيتين في معصم يدها وكتفها، مساء أمس، بعد عودتها من إحياء حفلها في الكويت، وطمأنت راندا رياض، مديرة أعمال أنغام، جمهورها على حالتها الصحية مؤكدة أنها بحالة جيدة وتستعد للعودة إلى منزلها واستكمال العلاج هناك.

وكشف مصدر مقرب طبيعة مرض أنغام، قائلا إنها كانت تعاني من آلام في منطقة اليد والكتف منذ سنوات، ولكنها كانت تتجاهل الأمر، ولكن مع تزايد الألم قررت إجراء الجراحة والتي كانت عبارة عن تسليك لأحد شرايين يدها، ومن المقرر أن تلتزم الراحة لمدة 6 أسابيع متواصلة على أن تبدأ بعدها العلاج الطبيعي لتتعافى تماما.

راندا رياض تكشف تفاصيل مرض أنغام: تخضع للعلاج الطبيعي بعد 6 أسابيع

ومن جانبها قالت راندا رياض مديرة أعمالها، في بيان نشرته عبر خاصية ستوري على حسابها بـ «إنستجرام»، إن أنغام خضعت لجراحة دقيقة في الكتف أجراها الجراح المصري الدكتور هاني الطير، بعد نقلها إلى المستشفى إثر تعرضها للآلام شديدة، لأن حالتها الصحية تفاقمت بعد سنوات طويلة من تحملها للوضع ولكنها وصلت إلى مرحلة لم تتمكن فيها من تحمل الألم، وكان لابد من التدخل الجراحي.

وتابعت مديرة أعمال أنغام في تدوينتها، أنها خضعت في نفس التوقيت لجراحة ثانية في رسغ اليد بسبب مشكلات في الأوتار، مشيرة إلى أن الفنانة الكبيرة ستضطر وضع ساعدها الأيمن على حامل طبي بالتوازي مع خضوعها للعلاج الطبيعي، وذلك بعد فترة نقاهة 6 أسابيع.

بعد مرض أنغام.. الجمهور يتمنى لها الشفاء العاجل

ومع انتشار خبر مرض أنغام على منصات التواصل الاجتماعي، بدأ جمهورها في الدعاء لها بالشفاء العاجل، حيث نشرت إحدى المتابعات عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «ألف مليون سلامة عليكي، يا رب دائما منورة يا أنغام»، وأضافت أخرى: «يا حبيتي ربنا يحميك ويشفيك من كل شر وأذى»، وتوالت التعليقات: «ألف مليون سلامة على مطربة مصر الأولى»، و«خالص دعواتنا ومحبتنا يا نغومة».