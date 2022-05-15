تمويل مشروعات شباب بكفر الشيخ بـ1.6 مليار جنيه.. وفرت 30 ألف فرصة عمل

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تمويل مشروعات الشباب بمليار جنيه و668 مليون لتوفير 29909 فرصة عمل، من برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» التابع لوزارة التنمية المحلية، لافتاً أن إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج يتضمن تمويل 13634 مشروعاً بقيمة 1 مليار و668 مليون و720 الف، لتوفير 29909 فرصة عمل.

برنامج «مشروعك»

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن ذلك جاء تحت إشراف جمال ناصف، مدير إدارة «مشروعك»، موضحا أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الاسكندرية لبرنامج «مشروعك»، لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة

منح الرخص المؤقتة لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات

كما يجرى ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج، فضلا عن انه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج.

ووفقا بيان المحافظة فانه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة خمس سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج «مشروعك» وتسليط الضوء على أهم المزايا بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحميل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج مشروعك في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.