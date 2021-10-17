محافظ كفر الشيخ: تمويل مشروعات الشباب بمليار و472 مليون جنيه

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تمويل مشروعات الشباب بمليار و472 مليون جنيه، لتوفير 27287 فرصة عمل، وذلك ضمن برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» التابع لوزارة التنمية المحلية، لافتاً إلى أن إجمالي المشروعات المنفذة والمقدمة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج يتضمن تمويل 12255 مشروعا بقيمة مليار و472 مليونا و777 ألف جنيه، تحت إشراف جمال ناصف، مدير إدارة مشروعك.

مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد على دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمويل البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكان وبنك التنمية والائتمان الزراعي وبنك الإسكندرية لبرنامج «مشروعك» لتشجيع الشباب على العمل والبدء بمشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات القائمة ومنح الرخص المؤقتة والتشجيع على إقامة المشروعات الجديدة في مختلف مجالات الإنتاج.

تدريب المتقدمين على إقامة المشروعات

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يتم تدريب المتقدمين لإقامة المشروعات على كيفية إدارتها طبقًا لأحدث نظم الإدارة، ودراسات السوق وجودة المنتج، ولا سيماً أنه يتم منح التراخيص المؤقتة لمدة 5 سنوات للشباب أصحاب المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى مساعدة البنوك لهم عن طريق عمل الدعاية اللازمة لبرنامج مشروعك وتسليط الضوء على أهم المزايا بالمجان في مختلف وسائل الإعلام على نفقة البنوك دون تحميل العميل أي أعباء مالية، وهناك فروع لبرنامج «مشروعك» في جميع الوحدات المحلية لاستقبال طلبات الشباب لإقامة المشروعات.