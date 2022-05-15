رئيس جامعة سوهاج يفتتح معرض زهور الربيع ونباتات الزينة الـ12

افتتح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، معرض زهور الربيع الـ12، الذي ينظمه طلاب الفرقة الرابعة ببرنامج الإنتاج النباتي «البساتين» بكلية الزراعة، في الفترة من 15 حتى 19 من مايو الجاري، بمقر الجامعة القديم، وذلك بحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور محمد عبد الحفيظ عميد الكلية، والدكتورة إيناس محمد على منسق المعرض، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.

رئيس جامعة سوهاج: الحرص على مشاركة الطلاب في الفعاليات

تفقد رئيس جامعة سوهاج، أقسام المعرض واستمع من الطلاب على ما يحتويه من أنواع مختلفة من الزهور ونباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية، واستخداماتها المتنوعة، مشيداً بتنظيم المعرض والإنتاج الزراعي المتميز الذي وصلت إليه الكلية، مؤكدًا على ضرورة مشاركة الطلاب في مثل تلك الفعاليات التي تساهم في خلق جيل واعي من الشباب مدرك لأهمية الزراعة وإنتاج الزهور والنباتات للمحافظة على البيئة وتجميلها.

بيع منتجات المعرض مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد عبد الحفيظ، عميد كلية الزراعة بسوهاج إن بيع منتجات المعرض مستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري لجميع فئات المجتمع الداخلي والخارجي، مضيفًا أن المعرض يحتوي على ما يزيد من 200 نوع من الزهور والنباتات الزينة والعطرية والطبية، كما يشارك في تنظيمه 15 طالبًا من طلاب قسم البساتين.

قالت الدكتورة إيناس محمد على، إن المعرض يضم مجموعة متنوعة من نباتات الزينة التي تستخدم في التنسيق الداخلي والخارجي، وتنسيق الشوارع والحدائق والمتنزهات، بالإضافة إلى النباتات المستخدمة في الحد من انتشار الأمراض، وتشمل شجيرات السيجا، المتسلقات، نباتات الظل والتنسيق الداخلي، الصبارات والنباتات العصارية، إلى جانب النخيل، أشباه النخيل، ومجموعة متنوعة من النباتات العشبية الزهرية، وأزهار القطف مثل الورد والأراولة.