أسماء الفائزين بقرعة الحج 2022 في محافظة سوهاج.. 83 مواطنًا

أعلن اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج نتيجة حج القرعة وزارة الداخلية 2022 بالمحافظة، بلغ عدد الفائزين 83 مواطنًا، و42 احتياطيًا لأداء فريضة الحج حال تعذر سفر أحد الفائزين الأساسيين، ومن فئة كبار السن، فاز سميحة محمد حسن أحمد حسن همام ووليد على أحمد رشوان.

أسماء الفائزين بقرعة حج 2022 بقسم الكوثر وجرجا

فاز في قرعة الحج من قسم الكوثر ومركز ومدينة أخميم 8 مواطنين هم، رجاء كامل تمام عوض على، وزينب محمد الخضيري محمد محمد، وأحمد سباق عبدالحميد عبدالله، وإحسان عز العرب عبدالمجيد خليل، وحكمت محمد طه على، وأحمد عبدالحميد إبراهيم تمام، ومحمود رمضان مهران عبدالرحيم، خلف الله عبداللطيف مسلم إبراهيم، وفاز عن قسم جرجا أحمد عبداللطيف محمد يوسف وعبير رفعت حلمي محمد.

وفي جزيرة شندويل ومركز سوهاج فاز 10 مواطنين هم، شادية عبدالكريم شهاب جلال الدين، ورجب شحاتة محمود شحاتة، ورشاد على السيد أبوالعلا، وصابرة محمد حسين عبدالكريم، ومحمد مصطفى أحمد كمال الدين، وفادية على حسن عبدالقادر، وممدوح محمد مرسي محمد شعبان، وسعاد محمد فراج العماري، ومحمود عبدالشافي محمد حسن، وهالة مصطفي عبدالنعيم عثمان.

الفائزون بأقسام أول وثان سوهاج وطهطا

في قسم أول سوهاج فاز 5 مواطنين هم، وفاء رجب عيسي محمد، وسعاد على مصباح أبوعالية، وعمر محمد حافظ عبدالربه، وعفاف أحمد محمود يوسف، وأحمد بدوي أبوالحمد محمود.

وفاز 11 مواطنًا بدائرة قسم ثاني سوهاج هم، نادية أحمد محمد البهلواني، وبدرية محمد احمد محمود، وسلوى ثابت عبدالسميع محمد، وعبداللاه حارس عبدالرحمن عبداللاه، ووليد محمد مراد محمد، ونجلاء سرور حسين رشوان، وعاصم أبوالوفا احمد عليو، ومحمد احمد توني الضبع، وفاتن فؤاد يوسف سعد الدين، وعبير سليمان منير محمد عبدالملك، وهناء محمد فؤاد ياسين المصري.

وفي دائرة قسم طهطا فاز 4 مواطنين هم، فتحية على محمد عبدالرحيم، وفكرية أبوالغيط حجازي فرغلي، ومحمد محمود محمد محمود سلطان ، ومديحة محمد نور الدين سيد خليل، و6 مواطنين في مركز البلينا هم، حسين أحمد حسن حسين، وجليل محمد جليل، وحسين جلال مرسي جاد، وحسام الدين عفت عفيفي، وعلاء الدين السيد أحمد موسى، وجيهان موسي أحمد موسى.

أسماء الفائزين بقرعة حج 2022 في مراكز العسيرات والمراغة بسوهاج

وفي مركز العسيرات فاز مواطنين هما، أبوالمكارم جابر سليمان أحمد، وعطيات محمد عبالرحمن أحمد.

وفي مركز المراغة فاز 4 مواطنين هم، نور الهدي عبد الاله عبدالرحمن محمود، وعامر محمود فرغل محمد، وعبدالعليم محمد فراج حسين، وأحمد محمد إبراهيم عبدالحميد.

أسماء الفائزين بقرعة حج 2022 بمركز المنشاة وجرجا

وفي مركز المنشاة فاز 5 مواطنين هم، خميس عبدالفتاح عبدالعال حمادة، ونعمة عيسي عجمي حسن، وحبيبة شعبان عبدالعال حسن، وأحمد محمد لبيب حسن، وصابرين نور الدين خريزي أحمد، وفي مركز جرجا فاز 6 مواطنين هم، جنة رضوان على رضوان، وآيات رضوان خلف رضوان، وشعيب عبدالحميد أحمد محمد، وعواطف أحمد مصطفي السيد، وبخيتة عويضة محمود عويضة، وهريدي جمال الدين محمد حمودة.

أسماء الفائزين بمراكز ساقلتة وجهينة ودار السلام

وفي مركز جهينة بمحافظة سوهاج فاز 6 مواطنين هم، أمنة على عبدالعاطي محمود، وبدرية عوض محمد السيد، وشادية عمران ضيف الله عمران، ويحي محمدين أحمد محمد، ورمضان محمود محمد محمد، وشفاء محمد عبداللطيف أحمد سالم، بمركز دار السلام فاز فتني محمود نور الدين إبراهيم، والفروة أحمد عبدالصالحين محمد، وفي مركز ساقلتة فاز حمدي حسن إبراهيم موسى، ونعيمة أحمد فرج موسى، ومصطفى ثابت السيد حسان.

طما وطهطا

فاز بمركز طما 4 مراطنين هم، عايدة محمود أحمد النقيب، وإيمان جمال سليمان السيد، وعز العرب محمود عز العرب أبورحاب، وبمركز طهطا فاز 4 مواطنين هم، محمود محمد فراج محمد درويش، وفاطمة حامد محمد فرج، وصابحة محمد عبدالرحيم أحمد، والسيد محمد محمود محمد.