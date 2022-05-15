تسليم التجمع التنموي بوادي السعال بسانت كاترين 20 مايو.. 55 بيتا بدويا

أعلنت محافظة جنوب سيناء، في وقت سابق، عن التجمعات التنموية الموجودة بعدد من المدن، والتي تقدم لها آلاف المواطنين من أبناء المحافظة وخارجها. وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أنه جري تخصيص 50% لأهالي المحافظة من هذه التجمعات التنموية التي تستهدف خلق مجتمع زارعي عمراني جديد.

وأضاف، أن إجمالي التجمعات التنموية بمحافظة جنوب سيناء بلغت نحو 7 تجمعات في ثلاث مدن، هي الطور، وسانت كاترين، ورأس سدر، وكل تجمع يضم مساحات من الأراضي الزراعية المقرر استخدامها في مجال الزراعة.

وأشار إلى أنه جرى اختيار مناطق لإقامة التجمعات في جنوب سيناء، بما يراعي التنمية المستدامة، حيث يعتبر تجمعا سكنيا زراعيا متكاملا ومزودا بكافة الخدمات.

تسليم 55 بيتا بدويا

وقال، إنه سيتم توزيع 55 بيتا بدويا في منطقة وادي السعال على المواطنين 20 مايو الجاري، موضحا أن مساحة البيت 200 متر مربع، وقال إن مقدم البيت والأرض 80 الف جنيه وأول قسط بعد اربع سنوات.

وتابع، أن كل مواطن سيحصل على قطعة أرض زراعية على مساحة 5 أفدنة مجهزة للزراعة، علي أن يتم سدد باقي الاقساط علي 26 سنة، موضحا أن الهدف من التجمعات التنموية هو جذب نصف مليون مواطن إلي سيناء، وخلق مجتمعات زراعية عمرانية.

مكونات التجمع التنموي

والتجمع التنموي يتكون من بيوت من طابق واحد كل بيت مساحته 200 متر، له حوش (فناء)، ومسجد، ومدرسة، ووحدة صحية، وسوق تجاري، وقال اللواء خالد فودة إن إجمالي التجمعات التنموية في جنوب سيناء 7 تجمعات تنموية، موزعة علي ثلاث مدن.