محافظ شمال سيناء يسلم عقود التجمعات التنموية الجديدة إلى المنتفعين

سلم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عقود التجمعات التنموية الجديدة في منطقة النثيلة بوسط سيناء على المنتفعين، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وعيد تحرير سيناء.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، والعميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، والمهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء، والمهندس مصطفى عبد الفتاح، رئيس قطاع المياه بشمال سيناء، المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، وكليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، المهندسة، ومايسة محمد محمود، مدير عام الادارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء ومحسن سالم، رئيس مركز ومدينة نخل.

تجمعات تنموية متكاملة

أكد المحافظ على طرح 10 تجمعات تنموية على المواطنين في أكتوبر الماضي، وهي«النثيلة 1، النثيلة 2، طويل الحامض، صدر الحيطان، التمد» بمركز نخل، و«الخفجة، خشم الجاد، الدفيدف، النوافعة، الكيلو 61 ببغداد» بمركز الحسنة، وتم إنشائها بتكلفة بلغت نحو 4 مليار و57 مليون جنيه.

أشار المحافظ إلى أن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية حيث يضم أراض زراعية مجهزة، 5 أفدنة لكل منتفع، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسي، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية، لافتا إلى أن المحافظة بدأت منذ الأسبوع الماضي في تسليم تلك التجمعات للمنتفعين بالتزامن مع احتفال المحافظة بعيدها القومي وعيد تحرير سيناء.

زراعة الأفدنة

وشدد المحافظ على ضرورة العمل بجديه لزراعة الأرض لتصبح خضراء، مؤكدا على أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أنه في حالة زراعة الأرض، سيتم منح المستفيد 5 أفدنة أخرى.

أشار المحافظ إلى توزيع شتلات أشجار الزيتون بالمجان على المنتفعين لزراعة فدان من الأفدنة الخمسه بالزيتون، لافتا إلى توفير سيارة من مجلس المدينة التابع له التجمع لإحضار متطلبات المواطنين. ولفت المحافظ إلى تعيين مجلس اتحاد للشاغلين بكل تجمع، مؤكدا على انتداب موظفين للعمل في المدارس ومراكز الشباب والأماكن الخدمية المتنوعة في التجمعات التنموية.

وقام المحافظ ومرافقوه بافتتاح وتوزيع عدد 25 منزل بدوي بمدينة نخل القديمة علي المستحقين بمدينة نخل القديمة.

10 ملايين تكلفة المنازل

قال المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء، إن تكلفة إقامة تلك المنازل بلغت 9.5 مليون جنيه، والمنزل مقام على مساحة 120 مترًا مربعًا، 80 متر للمنزل -40 متر للحوش، ويضم غرفتين وصالة ومضيفة ومطبخ وحمام.

كما قام المحافظ ومرافقوه، بافتتاح سد أم البارد بقرية التمد بوسط سيناء، وذلك لحماية المنطقة من أخطار السيول القادمة من الجنوب. وأكد المحافظ على أن هناك استثمارات بقيمة 120 مليون جنيه للموارد المائية والري في محافظة شمال سيناء، معظمها للحماية من أخطار السيول وتخزين المياه للاستفادة منها في الزراعة وإنشاء المزارع السمكية.

سد أم البارد

وأشارت المهندسة، مايسة محمد محمود، مدير عام الادارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء، إلى ان سد أم البارد بقرية التمد، بطول 250 متر وارتفاع 7 أمتار وسعته التخزينية 3 مليون متر مكعب من المياه، وتم إنشاءه بتكلفة 18 مليون جنيه، ولفتت محمود، إلى ي قيام السد بحماية المنطقة من أخطار السيول القادمة من جنوب سيناء، وحتى لا تصب في وادي العريش، معلنة الاستفادة من تلك المياه في الزراعة والمزارع السمكية.

وقام المحافظ ومرافقوه بافتتاح المدرسة الثانوية الفنية الصناعية بنخل، والتي اقيمت علي مساحة 10 آلاف متر مربع بتكلفة 17 مليون جنيه، وتضم تخصصين جديدين هما الرخام والطاقة المتجددة لخدمة المنطقة.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن المدرسة تضم 12 فصل تعليمي، وقاعات تعليمية وورش مختلفة وحجرات دراسية للمعامل والأنشطة المتنوعة، وتم إنشاؤها بهدف سد العجز الناتج عن عدم وجود مدرسة مستقلة للتخصصات الفنية.

أشار إلى أن قوة المدرسة 235 طالب وطالبة في مختلف التخصصات الفنية وهي الرخام والجرانيت والطاقة المتجددة والمركبات والملابس الجاهزة واللحام وتشكيل المعادن، وقام المحافظ ومرافقوه بتفقد مشروع أنشاء الموقف الجديد في مدينة نخل والذي يقام علي مساحة 9.5 فدان بتكلفة 21 مليون جنيه، مشددا على الانتهاء من تنفيذ الأعمال خلال الفترة المحددة وطبقا للبرنامج الزمني المقرر.